День Фита 28 июня: что нельзя делать, иначе в жизни начнётся череда неудач, народные приметы
В народном календаре 28 июня отмечается день Фита, а православные верующие вспоминают пророка Амоса и мученика Вита. В торжество существуют определенные приметы и запреты. Подробнее о них расскажет «Радио 1».
История дня ФитаВ Русской Православной Церкви 28 июня чтят 16 святых, среди которых выделяется Иона, митрополит Московский и всея России, известный своим даром прозорливости и чудотворений. Его мощи покоятся в Успенском соборе Московского Кремля. Также в этот день вспоминают ветхозаветного пророка Амоса из числа 12 малых пророков и мученика Фита, который пострадал во времена гонений на христиан при Диоклетиане.
Что можно и нельзя делать 28 июняСогласно народным традициям, 28 июня — это день Фита или день Фита и Амоса. Считается, что с этого момента певчие птицы перестают петь, и дни начинают убывать. Верующие молятся мученику Виту (или Фите) о защите скота от болезней и о хорошем урожае. Остатки пищи, включая крошки со стола, в этот день рекомендуется отдавать животным и птицам. Лучше избегать выбрасывания еды, так как это может привести к нехватке средств и трудностям в будущем.
В день Фита рекомендуется проявлять щедрость и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Считается, что добрые дела вернутся к вам втрое. Женщины обычно занимаются домашними делами, уборкой и прополкой, а мужчины — хозяйственными вопросами и ремонтом. Лучше выполнять все эти дела в тишине, чтобы не отвлекаться.
Не следует устраивать шумные празднования и гулянья, а также громко смеяться в день Фита, так как это может привести к череде неудач и неприятностям в доме. Этот день лучше провести в спокойствии и тишине, по возможности в полном молчании. Не рекомендуется ходить в лес или к водоемам в одиночку, а также посещать незнакомые места — это может быть опасно. Если вам нужно выйти куда-то, лучше найти компанию.
В этот день уже не стоит сеять хлеб и высаживать другие культуры, так как они не успеют вызреть. Также не следует устраивать конфликты, высказывать претензии и недовольства. Даже повышение голоса в день Фита может привести к затяжным ссорам.
Приметы погоды на 28 июня
- Если в день Фита пошёл дождь, это считается неблагоприятным для урожая и жатвы.
- Обильная роса в этот день предвещает плодородный год.
- Если вечером появился туман, стоит ожидать скорого дождя.
- Громкое стрекотание кузнечиков в день Фита сигнализирует о том, что дожди продлятся несколько дней.
- Беспокойство домашних животных в этот день может указывать на изменения погоды и затяжные осадки.
- Перистые облака на небе также предсказывают пасмурную и влажную погоду в ближайшие дни.
- Жёлтый закат 28 июня служит предупреждением о возможном ухудшении погоды, сильных ливнях и грозах.