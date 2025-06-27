27 июня 2025, 14:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В народном календаре 28 июня отмечается день Фита, а православные верующие вспоминают пророка Амоса и мученика Вита. В торжество существуют определенные приметы и запреты. Подробнее о них расскажет «Радио 1».





Содержание История дня Фита Что можно и нельзя делать 28 июня Приметы погоды на 28 июня

История дня Фита

Что можно и нельзя делать 28 июня

Фото: iStock/LaSalle-Photo



Приметы погоды на 28 июня