«Температурные горки»: синоптик рассказал о погоде в выходные и на следующей неделе

27 июня 2025, 13:33

Синоптик Шувалов: всплеск тепла ожидается к концу следующей недели

Фото: iStock/anmbph

В Московском регионе в предстоящие выходные ожидается солнечная погода, без осадков, дневная температура составит +20—22 градуса. В начале следующей недели будет холодно. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Синоптик добавил, что дожди ожидаются в воскресенье, во второй половине дня.



«В начале следующей недели — и 30-е, и 1-е, и 2-е — сразу будет провал по температуре — до +15 градусов, и ожидаются такие хорошие продолжительные дожди. Это будет прелюдией к следующему витку потепления, которое придётся на 3—4 июля, когда ожидается всплеск тепла до +26—28 градусов. Так что такие температурные горки нас ждут в ближайшее время», — рассказал Шувалов.