День Петра Солнцеворота 25 июня: Почему не стоит косить траву и носить темную одежду, народные приметы
25 июня в народном календаре отмечается день Петра Солнцеворота. Это название связано с тем, что после этой даты световой день начинает постепенно уменьшаться, а ночи становятся длиннее. В народе говорили, что солнце «поворачивает» на зиму. Православная церковь в этот праздник чтит память преподобного Петра Афонского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Святой Петр Афонский — первый известный отшельник Святой Горы, основатель афонского монашества. До монашества был военачальником. Попав в плен, дал обет стать монахом. После чудесного освобождения по молитвам к святителю Николаю, Петр отправился в Рим, где принял монашеский постриг у гробницы апостола Петра.
По велению Богородицы святой отправился на Афон, где 53 года провел в отшельничестве. Питался небесной манной, которую ангел приносил раз в 40 дней. Все эти годы преподобный Петр вел суровую борьбу с бесовскими искушениями. Нечистые духи являлись ему в образе воинов, диких зверей и даже ангелов, но подвижник побеждал их непрестанной молитвой. В одном из видений Богородица подтвердила ему, что Афон — это ее земной удел.
Скончался Петр Афонский в 734 году. Его мощи прославились чудесами исцелений. Часть мощей осталась на Афоне, другая была перенесена во Фракию. Святой Петр почитается как первый афонский подвижник, через которого Богородица явила особое покровительство Святой Горе.
Традиции дня Петра Солнцеворота
25 июня верующие спешили в храмы помолиться святому, прося защиты от нечистой силы, исцеления от болезней и укрепления веры. Особенно усердно молились женщины о здоровье детей и семейном благополучии.
Также народные традиции этого дня были тесно связаны с природой. Крестьяне поднимались на возвышенности встречать восход, благодарили солнце за урожай и просили его милости. Мужчины снимали шапки и крестились, обращаясь к светилу как к «всевидящему оку Божьему».
Особое значение придавалось рыбной ловле — праздник даже называли «Пётр Рыболов». Хозяйки варили уху, причём последнюю ложку блюда съедали с загаданным желанием. До обеда сеяли пшеницу и овёс, после — гречиху. В этот день у растений появлялась особая сила для роста.
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Запреты праздника
В день Петра Солнцеворота существовало несколько важных запретов, которые строго соблюдались нашими предками. Особое внимание уделялось одежде — категорически не допускалось носить темные, особенно черные и синие, наряды. Считалось, что такие цвета могут разгневать солнце и привести к засухе или ненастью. Женщины специально украшали свои костюмы светлыми платками и яркими поясами, чтобы избежать неприятностей.
Еще одним строгим правилом был запрет на ранний отход ко сну. Люди верили, что если лечь спать до полуночи, все загаданные желания не смогут исполниться.
Особые ограничения касались бытовых дел. Ни в коем случае нельзя было давать в долг соль — этот продукт символизировал семейное благополучие, и его передача другому человеку могла лишить дом достатка.
Также под запретом был покос травы, где, по поверьям, скрывалась нечистая сила. Покупка скота в этот день считалась крайне неблагоприятной и могла принести в дом болезни и финансовые потери.
Приметы
- Ясное утро — к хорошему сенокосу, дождь — к ненастью.
- Обильная роса утром — к богатому урожаю, вечером — к жаре.
- Громкое щебетание воробьев — к скорому дождю.
- Дождь на Петра предвещает мокрый сенокос.