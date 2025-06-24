24 июня 2025, 19:59

Фото: iStock/BalazsKovacs

25 июня в народном календаре отмечается день Петра Солнцеворота. Это название связано с тем, что после этой даты световой день начинает постепенно уменьшаться, а ночи становятся длиннее. В народе говорили, что солнце «поворачивает» на зиму. Православная церковь в этот праздник чтит память преподобного Петра Афонского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Петра Солнцеворота Запреты праздника Приметы



История праздника

Полуостров Афон, Греция (Фото: iStock/Dmitri Kalvan)



Традиции дня Петра Солнцеворота

Фото: iStock/ Willard



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Запреты праздника

Фото: iStock/ vaitekune



Приметы