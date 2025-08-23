День Фёдора-Василия 24 августа: что нельзя делать, чтобы весь год жить в достатке и избежать ссор
24 августа по народному календарю отмечается день Фёдора-Василия. «Радио 1» расскажет, какие традиции, запреты и погодные приметы связаны с торжеством. Почему в этот вечер нельзя смотреть в окно и как подготовиться к грядущей осени.
История праздника Фёдора-ВасилияНародный праздник Фёдор-Василий объединил в своем названии память двух святых: преподобного Феодора Печерского и святого Василия Блаженного, Московского чудотворца. Преподобный Феодор Печерский жил в XI веке и был иноком Киево-Печерского монастыря. Он прославился своим аскетизмом и даром чудотворения. Считается, что он мог молитвой исцелять больных и предсказывать будущее.
Василий Блаженный – один из самых почитаемых московских юродивых, живший в XVI веке. Он был известен своим прозорливым умом, обличением неправды и помощью бедным. Именно в его честь назван знаменитый собор на Красной площади.
Традиции и что можно делать 24 августаДень Фёдора-Василия был важной вехой в круговороте сельскохозяйственных работ. К этому времени завершалась жатва, и главной задачей становилась подготовка к осенне-зимнему периоду.
- Убирать и чинить овины. Овин (рига) – это сарай для сушки снопов перед молотьбой. Его тщательно чистили, проверяли на прочность, обновляли и обходили с молитвой, чтобы будущий хлеб был обильным и сохранным.
- Заниматься уборкой и стиркой. Считалось, что в доме должен быть идеальный порядок. Хозяйки мыли полы, вытряхивали ковры, стирали белье. Это символизировало прощание с летом и встречу осени в чистоте.
- Проветривать и окуривать подвалы. Чтобы запасы на зиму не портились, подвалы и погреба проветривали и окуривали травами (например, полынью) от гнили и нечистой силы.
- Собирать целебные травы. Считалось, что травы, собранные на Фёдора-Василия, обладают особой силой. Их засушивали на зиму для лечения и защиты дома.
- Печь пироги с грибами и ягодами. Обязательным угощением дня были пироги с начинкой из даров леса, которые как раз были в изобилии.
Что нельзя делать 24 августа: главные запретыС днём Фёдора-Василия связано несколько строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь беду.
- Нельзя ссориться и сквернословить. Считалось, что любое злое слово, сказанное в этот день, вернется бумерангом. Мир и гармония в семье были залогом благополучия на весь год.
- Нельзя оставлять дом в беспорядке. Беспорядок привлекал нечистую силу и сулил неудачи в будущем.
- Нельзя одалживать деньги или продукты из дома. Это сулило убыток и нужду на весь следующий год. Дом должен был быть полной чашей.
- Вечером нельзя было выглядывать в окно. Самое известное поверье. Считалось, что 24 августа по земле начинает бродить нечистая сила, которая только и ждет, чтобы заглянуть в окно и навести порчу на жильцов. Особенно этот запрет касался детей.
Народные приметы в День Фёдора-ВасилияНа Фёдора-Василия внимательно следили за природой, чтобы предсказать погоду на предстоящую осень и зиму.
- Теплая и ясная погода – к богатому урожаю грибов осенью.
- Сильный ветер – к морозной и снежной зиме.
- Туман утром – к дождливой и сырой осени.
- Много летающей паутины – к ясной и продолжительной осени.
- Звездное небо ночью – к хорошему урожаю грибов и орехов.