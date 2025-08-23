23 августа 2025, 15:09

24 августа по народному календарю отмечается день Фёдора-Василия. «Радио 1» расскажет, какие традиции, запреты и погодные приметы связаны с торжеством. Почему в этот вечер нельзя смотреть в окно и как подготовиться к грядущей осени.





История праздника Фёдора-Василия

Традиции и что можно делать 24 августа

Убирать и чинить овины. Овин (рига) – это сарай для сушки снопов перед молотьбой. Его тщательно чистили, проверяли на прочность, обновляли и обходили с молитвой, чтобы будущий хлеб был обильным и сохранным.

Заниматься уборкой и стиркой. Считалось, что в доме должен быть идеальный порядок. Хозяйки мыли полы, вытряхивали ковры, стирали белье. Это символизировало прощание с летом и встречу осени в чистоте.

Проветривать и окуривать подвалы. Чтобы запасы на зиму не портились, подвалы и погреба проветривали и окуривали травами (например, полынью) от гнили и нечистой силы.

Собирать целебные травы. Считалось, что травы, собранные на Фёдора-Василия, обладают особой силой. Их засушивали на зиму для лечения и защиты дома.

Печь пироги с грибами и ягодами. Обязательным угощением дня были пироги с начинкой из даров леса, которые как раз были в изобилии.

Что нельзя делать 24 августа: главные запреты

Нельзя ссориться и сквернословить. Считалось, что любое злое слово, сказанное в этот день, вернется бумерангом. Мир и гармония в семье были залогом благополучия на весь год.

Нельзя оставлять дом в беспорядке. Беспорядок привлекал нечистую силу и сулил неудачи в будущем.

Нельзя одалживать деньги или продукты из дома. Это сулило убыток и нужду на весь следующий год. Дом должен был быть полной чашей.

Вечером нельзя было выглядывать в окно. Самое известное поверье. Считалось, что 24 августа по земле начинает бродить нечистая сила, которая только и ждет, чтобы заглянуть в окно и навести порчу на жильцов. Особенно этот запрет касался детей.

Народные приметы в День Фёдора-Василия