22 августа по народному календарю отмечается Матвеев день — праздник, получивший название в честь апостола Матфия, почитаемого Православной церковью. Этот день богат на традиции, строгие запреты и погодные приметы, которые передавались из поколения в поколение. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Матвеев день: история праздника
История праздника уходит корнями в глубокую древность и связана с жизнью одного из учеников Христа, что делает его особым в череде народных дат. Апостол Матфий является уникальной фигурой в христианстве, так как он был избран по жребию в число двенадцати апостолов вместо предавшего Иисуса Иуды Искариота. Родом из Вифлеема, Матфий с детства изучал Закон Божий под руководством Симеона Богоприимца.
До своего избрания он был одним из семидесяти учеников Христа. После сошествия Святого Духа апостол активно проповедовал в Иерусалиме и Иудее, а его житие повествует о многочисленных чудесах: исцелениях больных, воскрешениях умерших и изгнании бесов. Его миссионерский путь пролегал через многие земли: он побывал вместе с апостолами Петром и Андреем в Антиохии и Синопе, где был заключен в темницу и чудесно освобожден. Позже Матфий нес слово Божие в Эфиопии Понтийской и Македонии, неоднократно подвергая свою жизнь смертельной опасности. Согласно церковному преданию, свой земной путь апостол окончил мученически в 63 году — либо был побит камнями, либо распят на кресте. Его святые мощи, как считается, хранятся в Германии, в городе Трире, и в Риме.
Матвеев день: народные традиции и приметы
На Руси день памяти апостола приобрел яркие народные черты и несколько колоритных названий, таких как Матвей Змеесос. Считалось, что 22 августа активизируется нечистая сила, которая может принимать облик змей, пробираться в хлева и высасывать молоко у коров. Поэтому хозяйки особенно тщательно оберегали скотину, не выгоняли ее на пастбища и избегали доить в одиночку. Несмотря на это, день считался очень удачным для хозяйственных дел, ярмарок и торговых сделок.
Что можно делать 22 августа
Традиционно в это время сушили зелень на зиму и готовили постные угощения — блины и оладьи, символизирующие солнце и будущее благополучие.
Приметы погоды
Другое прозвище — Матвей Ненастный — прекрасно отражало погодные особенности конца лета: за солнцем могли последовать внезапные ливни. С этим днем было связано множество погодных примет. Считалось, что дождь на Матвея сулил раннюю и холодную осень без возврата тепла, а тихая погода предвещала ясное «бабье лето». Южный ветер в этот день предсказывал снежную зиму, а северный — суровые морозы.
Что нельзя делать 22 августа
Запреты в Матвеев день были строги и обоснованы как практическими, так и суеверными соображениями. Категорически не рекомендовалось готовить и употреблять в пищу молочные продукты, так как верили, что они в этот день быстро прокисают и могут принести вред. Под строгим запретом был алкоголь, а также переедание. Существовало поверье, что травяные отвары, собранные в этот день, могли стать ядовитыми, поэтому от их употребления воздерживались. Чтобы не привлечь внимание нечистой силы, нельзя было смотреть на Луну, носить одежду черного цвета и металлические украшения. Люди избегали ссор, сквернословия и хвастовства, веря, что это может навлечь беды и лишить удачи на весь год. Из-за повышенной активности змей также запрещалось ходить в лес в одиночку.