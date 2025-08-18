Яблочный Спас 2025: что можно и нельзя есть, как избежать несчастий, народные приметы
Яблочный Спас — это яркий и радостный праздник, отмечающий сбор урожая. В его традициях переплетаются христианские обычаи и народные поверья, имеющие глубокие исторические корни. Как провести торжество расскажет «Радио 1».
Что такое Яблочный Спас?Яблочный Спас — один из трех важнейших православных праздников августа, посвященный сбору урожая и освящению плодов. Он сочетает в себе христианские и народные традиции, символизируя благодарность природе за ее дары.
Когда отмечается Яблочный Спас в 2025 году?В 2025 году Яблочный Спас выпадает на 19 августа (вторник). Это непереходящий праздник, поэтому его дата фиксирована.
Какие есть другие названия у праздника
- Преображение Господне (церковное название).
- Второй Спас (после Медового 14 августа и перед Ореховым 29 августа).
- Спас на горе (связан с евангельским событием Преображения Христа на горе Фавор).
- Осенины (символизирует приближение осени).
История и значение Второго СпасаЯблочный Спас связан с евангельским событием — Преображением Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Согласно Писанию, его лицо просияло, а одежды стали белоснежными, явив апостолам божественную славу. На Руси праздник слился с языческими традициями благодарения за урожай. До этого дня яблоки не ели, особенно женщины, потерявшие детей, так как считалось, что на том свете им не раздадут райские плоды.
Традиции Яблочного СпасаОдной из главных традиций торжества является освящение яблок и других плодов в церкви. Также было принято угощать родных и нуждающихся. Считалось, что чем больше яблок раздать, тем щедрее будет следующий урожай. Предки особое внимание уделяли выпечке пирогов с яблоками, медом и орехами. Еще было принято загадывать желания, откусывая первое освященное яблоко.
Что можно и нельзя есть на Яблочный Спас?На Яблочный Спас традиционно освящают фрукты, особенно яблоки, и готовят постные блюда. Разрешено есть в этот праздник:
- Яблоки и другие фрукты (груши, виноград) после освящения.
- Постные блюда (рыба разрешена, так как праздник выпадает на Успенский пост).
- Мед, орехи, овощи.
- Мясо, молочные продукты (из-за поста).
- Яблоки до освящения (особенно для женщин, поминающих детей).
Приметы 19 августаКакая погода на Яблочный Спас — такая будет и на Покров (14 октября). Сухой день — к теплой осени, дождь — к мокрой. Если муха села на руку — к удаче. Щедрый урожай яблок — к суровой зиме.
Что можно и нельзя делать на Второй Спас?На Яблочный Спас можно ходить в церковь, освящать плоды, готовить блюда из яблок, угощать близких, загадывать желания, думая о хорошем. Строго запрещено в день торжества ругаться, ссориться, заниматься тяжелой работой (уборка, шитье), убивать насекомых (мух, ос) — к несчастью.
Как выбрать яблоки на Яблочный Спас?Лучше брать местные, созревшие яблоки (Антоновка, Белый налив). На внешний вид они должны быть без гнили, с приятным ароматом. Средние яблоки обычно сочнее.
Яблочный пирогИнгредиенты:
- 3 яблока
- 200 г муки
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. л. корицы
Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло и муку. Яблоки нарезать дольками, выложить в форму, залить тестом. Выпекать 30 минут при 180°C.
Моченые яблокиИнгредиенты:
- 5 кг яблок
- 3 л воды
- 100 г меда
- 50 г соли
- Листья смородины, вишни
Уложить яблоки в бочку, перекладывая листьями. Растворить мед и соль в воде, залить плоды. Оставить на 2-3 недели в прохладном месте.