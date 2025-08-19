19 августа 2025, 14:43

20 августа по народному календарю наступает Маринин день (Марины-Пимены). Это время тесно переплетает православные традиции, древние народные обычаи и погодные приметы. «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать в этот день, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей.





Чтить аистов. Считалось, что эти птицы оберегают дом. Детей приучали приветствовать аистов, чтобы в семье царил достаток.

Завершать сбор малины. Последние ягоды считались особенно целебными. Ими угощали детей и больных, чтобы укрепить их силы. Девушки гадали на суженого: та, что первой найдет и съест три ягоды с одного куста, скоро выйдет замуж.

Печь пироги. Хозяйки обязательно пекли пироги с малиной и угощали не только домочадцев, но и незнакомцев, веря, что это привлечет в дом счастье и благополучие.

Собирать целебные травы. Считалось, что собранные в день Пимена травы обладают особой силой, а отвары из них будут особенно полезны.

Помогать нуждающимся. Подавать милостыню и откликаться на просьбы о помощи в этот день было доброй приметой, сулящей возвращение добра втройне.

Соблюдать Успенский пост. На столе должна быть только постная пища (без мяса, молока, яиц и рыбы).

Обижать аистов и птиц. Это главный запрет. Считалось, что аисты понимают человеческую речь и могут жестоко наказать обидчика, наслав на него болезнь, разорение или даже пожар.

Менять супружеское постельное белье. Этот action мог привести к беспричинной ревности, серьезным ссорам и разладу между мужем и женой.

Выходить из дома после темноты. Such a выход сулил болезни или опасность, из-за которой можно не вернуться.

Одалживать деньги и делать крупные покупки. Подобные финансовые операции обещали в будущем серьезные денежные проблемы.

Шуметь и веселиться. Поскольку идет Успенский пост, не стоит устраивать шумные гулянья, праздники или свадьбы.

