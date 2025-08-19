Достижения.рф

Маринин день 20 августа: что нельзя делать, иначе в семье начнутся скандалы, народные приметы

20 августа по народному календарю наступает Маринин день (Марины-Пимены). Это время тесно переплетает православные традиции, древние народные обычаи и погодные приметы. «Радио 1» расскажет, что можно и нельзя делать в этот день, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей.



Церковная суть праздника 20 августа

Православные верующие 20 августа отмечают попразднство Преображения Господня, которое продолжается до 26 августа. Церковь также вспоминает святых, носящих имена Марин и Пимен. В их числе: Мученики Марин и Астерий, казненные за веру в Христа. Преподобный Пимен Многоболезненный, киевский подвижник, который, несмотря на тяжелые болезни, не роптал и был наделен даром исцелять других.

Народные традиции и что можно делать в день Марины-Пимены

Народное название праздника — Марины-Пимены — связано с почитанием этих святых. Главные традиции дня были направлены на благополучие семьи и здоровье. 20 августа следовало:
  • Чтить аистов. Считалось, что эти птицы оберегают дом. Детей приучали приветствовать аистов, чтобы в семье царил достаток.
  • Завершать сбор малины. Последние ягоды считались особенно целебными. Ими угощали детей и больных, чтобы укрепить их силы. Девушки гадали на суженого: та, что первой найдет и съест три ягоды с одного куста, скоро выйдет замуж.
  • Печь пироги. Хозяйки обязательно пекли пироги с малиной и угощали не только домочадцев, но и незнакомцев, веря, что это привлечет в дом счастье и благополучие.
  • Собирать целебные травы. Считалось, что собранные в день Пимена травы обладают особой силой, а отвары из них будут особенно полезны.
  • Помогать нуждающимся. Подавать милостыню и откликаться на просьбы о помощи в этот день было доброй приметой, сулящей возвращение добра втройне.
  • Соблюдать Успенский пост. На столе должна быть только постная пища (без мяса, молока, яиц и рыбы).

Строгие запреты: чего нельзя делать в Маринин день

Чтобы не навлечь беду, 20 августа наши предки строго соблюдали ряд запретов. Категорически нельзя:
  • Обижать аистов и птиц. Это главный запрет. Считалось, что аисты понимают человеческую речь и могут жестоко наказать обидчика, наслав на него болезнь, разорение или даже пожар.
  • Менять супружеское постельное белье. Этот action мог привести к беспричинной ревности, серьезным ссорам и разладу между мужем и женой.
  • Выходить из дома после темноты. Such a выход сулил болезни или опасность, из-за которой можно не вернуться.
  • Одалживать деньги и делать крупные покупки. Подобные финансовые операции обещали в будущем серьезные денежные проблемы.
  • Шуметь и веселиться. Поскольку идет Успенский пост, не стоит устраивать шумные гулянья, праздники или свадьбы.

Народные приметы на 20 августа для предсказания погоды

Наблюдательные предки оставили нам множество примет, по которым можно было предугадать погоду.
  • К дождю: красный восход утром; паук, который бросил плести паутину и спрятался; громкий треск полена в костре; радуга на утреннем небе.
  • К ветру: порванная паутина.
  • К жаркой погоде: чистое, безоблачное небо; дружное пение петухов с утра.
  • К ясному дню: радуга, появившаяся на вечернем небе.
  • К ранней и холодной осени: аисты, начинающие собираться в стаи для отлета на юг.
