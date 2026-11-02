День холостяка превратился в праздник скидок: что нужно знать о распродаже 11.11.2026?
Распродажа 11.11 каждый год привлекает покупателей скидками на одежду, электронику и другие товары. Акция началась в Китае как праздник для тех, кто не состоит в отношениях, а затем вышла за пределы страны. Рассказываем, когда пройдет главный день шопинга в 2026 году, чем он отличается от «черной пятницы» и как не потратить лишнего. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что такое распродажа 11.11Распродажа 11.11 — ежегодная акция, главный день которой приходится на 11 ноября. Ее еще называют Всемирным днем шопинга. Магазины и продавцы предлагают скидки на товары разных категорий: от одежды и обуви до бытовой техники и гаджетов. Прежде всего акция связана с интернет-торговлей. В ней участвуют крупные маркетплейсы и другие онлайн-площадки. Обычные магазины тоже могут присоединиться к ноябрьским предложениям, но для розницы эта дата имеет меньшее значение. Название указывает на один день, однако период скидок часто начинается заранее и продолжается после 11 ноября. Каждая площадка самостоятельно определяет сроки, перечень товаров и условия акций. В отдельных категориях скидки могут достигать 50% и выше, но такой размер не распространяется на все предложения.
Откуда появилась распродажа 11.11История акции началась в Китае с Дня холостяка, или Singles’ Day. По традиции его отмечают 11 ноября. Праздник посвящен людям, которые не состоят в браке или отношениях. Дату выбрали из-за сочетания четырех единиц. Они напоминают стоящих рядом одиноких людей. Студенты Нанкинского университета придумали праздник в 1990-х годах как альтернативу Дню всех влюбленных. Одна из традиций Дня холостяка — радовать себя подарками и сувенирами. Позднее эту идею подхватил бизнес, а неофициальный праздник постепенно превратился в крупное торговое событие.
Как День холостяка стал всемирным днем шопингаНачало большой распродаже положила китайская компания. С полуночи 11 ноября 2009 года она предложила скидки. Первая акция продолжалась 24 часа. Тогда в ней участвовали 27 продавцов. Покупатели оценили предложение, и число участников быстро выросло. Через год к акции присоединились уже более 700 продавцов, а через пять лет — 27 тысяч.
К середине 2010-х скидочный день превратился в масштабный фестиваль покупок. В 2014 году продажи в День холостяка впервые превысили суммарные показатели «черной пятницы» и «киберпонедельника». Со временем в ноябрьскую акцию включились крупные международные бренды. Распродажа вышла за пределы Китая и стала популярной в других странах, в том числе в России.
Чем распродажа 11.11 отличается от «черной пятницы»Обе акции связаны с крупными скидками, но у них разная история. Распродажа 11.11 началась в Китае и выросла из Дня холостяка. «Черная пятница» связана с американской традицией покупок после Дня благодарения. В США День благодарения отмечают в четвертый четверг ноября. Следующий день получил название «черная пятница». Изначально покупателей привлекали скидками прежде всего торговые сети. С развитием интернет-коммерции к ним присоединились онлайн-магазины и маркетплейсы. У названия «черная пятница» есть несколько объяснений. По одной версии, оно связано с прибылью: в бухгалтерских отчетах ее обозначали черным цветом. По другой, выражение пришло из речи дорожной полиции и описывало пробки после Дня благодарения.
Еще одно отличие касается формата. Акция 11.11 с самого начала опиралась на интернет-площадки. «Черная пятница» исторически связана с обычными магазинами, хотя сейчас скидки в этот период предлагают и онлайн. Различается и привязка к календарю. У распродажи 11.11 есть постоянная дата — 11 ноября. День «черной пятницы» меняется каждый год, поскольку зависит от Дня благодарения. При этом магазины нередко расширяют сроки обеих акций за пределы одного дня.