02 ноября 2026, 15:58

Фото: iStock/farosofa

Распродажа 11.11 каждый год привлекает покупателей скидками на одежду, электронику и другие товары. Акция началась в Китае как праздник для тех, кто не состоит в отношениях, а затем вышла за пределы страны. Рассказываем, когда пройдет главный день шопинга в 2026 году, чем он отличается от «черной пятницы» и как не потратить лишнего. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое распродажа 11.11 Откуда появилась распродажа 11.11 Как День холостяка стал всемирным днем шопинга Чем распродажа 11.11 отличается от «черной пятницы» Когда начнется распродажа 11.11 в 2026 году Что можно купить со скидкой 11.11 Как подготовиться к распродаже 11.11

Что такое распродажа 11.11

Откуда появилась распродажа 11.11

Фото: iStock/Pressmaster

Как День холостяка стал всемирным днем шопинга

Чем распродажа 11.11 отличается от «черной пятницы»

Когда начнется распродажа 11.11 в 2026 году

Фото: iStock/Mongkol Akarasirithada

Что можно купить со скидкой 11.11

Как подготовиться к распродаже 11.11