Раскрыты три признака мошенников, которые пытаются обмануть школьников в интернете
Интернет-мошенников, нацеленных на школьников, можно распознать по трём основным признакам: требованиям сохранить переписку в тайне, эмоциональному давлению и настойчивым требованиям действовать как можно быстрее. Главной защитой детей при этом остаются доверительные отношения с родителями. Об этом Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения России, руководитель Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Бобровская.
По словам специалиста, злоумышленники активно используют методы социальной инженерии. Они играют на страхе, желании быстро заработать или получить выгоду, а также стремлении избежать неприятностей. Школьника могут попросить скрыть переписку от родителей, вызвать у него чувство вины или потребовать немедленно выполнить определённые действия.
Эксперт подчёркивает: любые требования секретности, спешка и эмоциональное давление должны насторожить ребёнка. В такой ситуации необходимо прекратить общение и обратиться за советом к взрослым.
Среди распространённых мошеннических схем Бобровская выделила просьбы отправить фотографии, поделиться геолокацией или данными банковских карт, предложения лёгкого заработка и аренду личных аккаунтов. Подобные действия могут привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности. По словам эксперта, несмотря на общее снижение подростковой преступности, вовлечение школьников в киберпреступления становится более распространённой проблемой.
Для профилактики специалист рекомендует сочетать технические средства защиты с регулярными разговорами о безопасности в интернете. При этом важно избегать нравоучений: лучше предложить ребёнку самому рассказать о знакомых ему схемах обмана и вместе обсудить, как действовать в подозрительных ситуациях. Такие беседы необходимы не только родителям, но и педагогам.
Если ребёнок уже столкнулся с мошенниками, прежде всего нужно прекратить переписку и телефонные разговоры. Не следует продолжать переговоры с аферистами или переводить дополнительные деньги под предлогом исправления ситуации.
Родителям важно сохранять спокойствие и не обвинять ребёнка в произошедшем. По словам Бобровской, в первые минуты особенно важно показать, что ребёнок может рассказать о случившемся без страха наказания и упрёков.
Следующий шаг — собрать доказательства. Необходимо сохранить скриншоты переписки, номера телефонов, ссылки и профили подозреваемых, зафиксировать суммы переводов и время событий. Полученные материалы рекомендуется дополнительно скопировать в облачное хранилище.
После этого следует обратиться с заявлением в полицию. Сделать это можно лично в отделении или через официальную интернет-приёмную МВД.
В завершение эксперт советует поблагодарить ребёнка за откровенность и вместе разобрать произошедшее, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. По её словам, сохранение доверия между родителями и детьми важнее любых финансовых потерь: если школьник однажды побоится рассказать о проблеме, в следующий раз взрослые могут просто не узнать, что он снова оказался в опасности.
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