Раскрыты три признака мошенников, которые пытаются обмануть школьников в интернете

02 ноября 2026, 15:03

Эксперт Минпросвещения Бобровская: тайна переписки и спешка указывают на мошенника

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Интернет-мошенников, нацеленных на школьников, можно распознать по трём основным признакам: требованиям сохранить переписку в тайне, эмоциональному давлению и настойчивым требованиям действовать как можно быстрее. Главной защитой детей при этом остаются доверительные отношения с родителями. Об этом Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения России, руководитель Федерального центра «Профилактика» Института изучения детства, семьи и воспитания Ирина Бобровская.