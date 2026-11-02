Россиянам напомнили, какие долги нужно погасить до конца 2026 года
Россиянам рекомендуют до конца 2026 года проверить задолженности по налогам, ЖКХ, кредитам, штрафам и другим обязательствам. Просрочки могут привести к начислению пеней, принудительному взысканию через судебных приставов и дополнительным расходам. Об этом Life.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.
В первую очередь стоит проверить имущественные налоги за 2025 год. Заплатить их необходимо не позднее 1 декабря 2026 года. Налоговые уведомления доступны в личном кабинете ФНС и на портале «Госуслуги». После окончания срока оплаты на задолженность начинают начисляться пени.
Также эксперт советует проверить платежи за жилищно-коммунальные услуги и погасить накопившиеся долги. До 1 января 2027 года для расчёта пеней за ЖКУ действует специальный порядок: применяется меньшее значение из ключевой ставки Банка России на день оплаты и ставки 9,5%.
Отдельное внимание следует уделить кредитам. Если очередной платёж приходится на новогодние праздники, необходимо заранее уточнить дату списания и обеспечить наличие денег на счёте. При наличии свободных средств можно рассмотреть частичное досрочное погашение, предварительно оценив его экономическую целесообразность.
Кроме того, не стоит переносить на следующий год оплату административных штрафов, алиментов и задолженностей по судебным решениям.
Если дело уже передано судебным приставам, последствия могут быть серьёзнее: взыскание денег с банковских счетов и доходов, арест имущества и временное ограничение на выезд из России.
Для алиментов и некоторых других социально значимых требований ограничение на выезд возможно при задолженности свыше 10 тысяч рублей. Для большинства остальных обязательств порог составляет 30 тысяч рублей. Если после окончания срока добровольного исполнения прошло два месяца, ограничение может применяться и при долге свыше 10 тысяч рублей.
Дополнительные расходы связаны с исполнительским сбором. С 2026 года он составляет 12% от взыскиваемой суммы, но не менее 2 тысяч рублей для граждан.
Эксперт рекомендует перед праздниками проверить личные кабинеты ФНС, банков и «Госуслуг», сформировать выписки о задолженностях и по возможности погасить долги до конца года.
Если полностью рассчитаться с обязательствами пока невозможно или человек не согласен с начисленной суммой, не следует игнорировать ситуацию. В таком случае стоит выяснить возможность получения отсрочки, рассрочки или оспаривания задолженности.
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