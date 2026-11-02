Россиянам напомнили, какие долги нужно погасить до конца 2026 года

02 ноября 2026, 14:20

Доцент Хачатурян: до конца 2026 года нужно погасить долги по налогам и ЖКХ

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Россиянам рекомендуют до конца 2026 года проверить задолженности по налогам, ЖКХ, кредитам, штрафам и другим обязательствам. Просрочки могут привести к начислению пеней, принудительному взысканию через судебных приставов и дополнительным расходам. Об этом Life.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Михаил Хачатурян.