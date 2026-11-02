02 ноября 2026, 13:38

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В деловой сфере благоприятно применить организаторский талант и дальновидность. В любви надо исключить грубость и нетактичность. Предпочтительнее деликатность и хорошие манеры. Важно духовное общение. Желательно быть интеллектуальными собеседниками и выстраивать равное партнёрство. В сфере здоровья полезны диеты и разгрузочные дни.