«Не идти на компромисс»: Гороскоп для всех знаков зодиака со 2 по 8 ноября
В деловой сфере благоприятно применить организаторский талант и дальновидность. В любви надо исключить грубость и нетактичность. Предпочтительнее деликатность и хорошие манеры. Важно духовное общение. Желательно быть интеллектуальными собеседниками и выстраивать равное партнёрство. В сфере здоровья полезны диеты и разгрузочные дни.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну поспособствуют успеху напористость и пробивные способности. Повышение энергии и железная воля не дадут сбиться с пути.
Тельцу надо идти на компромисс и учитывать интересы партнёров. Ему лучше не допускать, чтобы уверенность в себе переходила в самоуверенность.
Близнецам надо просчитать свою выгоду в карьере. В профессиональной сфере надо проявить честолюбие и стремиться к почёту.
Раку нужно делиться своей душевной теплотой и любовью. Ему хорошо это делать с благородством и от всего сердца.
Лев нуждается в близких отношениях и теплых дружеских эмоциях. Ему стоит быть в близком окружении — с теми, к кому есть доверие.
Деве надо интуитивно проникнуть в суть вещей и стремиться к эмоциональному равновесию и спокойствию.
Весам нужно уделить время своим финансовым делам. Материальное благосостояние вырастет и потребует ответственности.
Скорпиону поможет проницательность и умение держать свои планы в секрете. Ему надо быть объективным и не позволять эмоциям помешать.
Стрельцу предстоит пройти проверку временем. Ему поможет весь его предыдущий опыт и терпение.
Козерогу захочется восхищения, романтики и симпатий. Желание любить и быть любимым сделают его более обходительным.
Водолею желательно свои идеи записать, они ему пригодятся. Ему следует изобретать новые и нестандартные решения в старых вопросах.
Рыбам надо быть осторожнее. Мысли высказывать нужно, лишь всё хорошо обдумав и взвесив каждое слово.
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