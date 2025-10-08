День Иоанна Богослова 9 октября: как избежать ссор и травм, чего категорически нельзя делать, народные приметы
Ежегодно 9 октября православные христиане отмечают день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из ближайших учеников Иисуса Христа. В народной традиции дата известна под названием «Иван Путник» и связана с покровительством святого всем, кто отправляется в дорогу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Кто такой апостол Иоанн Богослов: историяАпостол Иоанн Богослов был одним из 12 апостолов, автором одного из четырех Евангелий и Откровения Иоанна Богослова — последней книги Нового Завета. Родился святой в Галилее в I веке. Был младшим братом апостола Иакова и сыном Зеведея и Саломии, которую предание называет дочерью Иосифа Обручника от первого брака.
Иоанн был призван Христом у Геннисаретского озера вместе с братом, когда занимался рыбной ловлей. С этого момента началось его служение — путь веры, испытаний и чудес. Он стал одним из трёх ближайших учеников Спасителя, был свидетелем Преображения на горе Фавор и молитвы в Гефсиманском саду. Во время Тайной вечери Иоанн сидел рядом с Христом, а у Креста на Голгофе остался единственным учеником, не покинувшим Учителя. Именно ему Спаситель поручил заботу о своей Матери — Пресвятой Богородице. После её Успения апостол посвятил жизнь проповеди христианской веры.
Проповедь и чудеса святогоПосле Успения Богородицы Иоанн Богослов направился с учеником Прохором в Малую Азию. Согласно преданию, он опасался морского пути, но, следуя воле Божией, отправился в Эфес. Корабль, на котором плыл святой, затонул во время бури, однако святой чудесным образом спасся — через 40 дней тело апостола было выброшено на берег невредимым.
В Эфесе Иоанн начал активную проповедническую деятельность. Его слова обращали к вере множество язычников, а чудеса — исцеления и изгнание злых духов — укрепляли авторитет апостола. Из-за растущего влияния христиан его арестовали при императоре Нероне и доставили в Рим. Несмотря на испытания — отраву и кипящее масло — Иоанн остался жив, что поразило даже палачей.
Позже его сослали на остров Патмос, где святой написал Откровение Иоанна Богослова — последнюю книгу Нового Завета. Это пророческий текст о судьбах Церкви, Втором пришествии Христа и торжестве добра над злом.
После возвращения из ссылки апостол продолжил проповедь в Эфесе. Здесь он создал своё Евангелие и три Послания, в которых особое место занимала тема любви как основы единства человека и Бога. Именно глубина и духовная сила его учения дали ему уникальный титул — Богослов, которого не носит ни один другой апостол. Символом святого стал орёл — знак возвышенного ума и духовной высоты.
Смерть и почитание апостолаИоанн Богослов прожил более ста лет и стал единственным из двенадцати апостолов, умершим естественной смертью. Предчувствуя свой конец, он попросил учеников засыпать его тело в заранее вырытой крестообразной могиле. Когда через несколько дней могилу раскрыли, тела не нашли. Считалось, что апостол был взят живым на небо.
На месте его погребения каждый год 21 мая (8 мая по старому стилю) появлялся тонкий ароматный прах, который верующие собирали как святыню, способную исцелять болезни и укреплять веру.
Традиции праздника Иоанна БогословаВ народном календаре 9 октября называли «Иван Богослов», «Иван Осенний», «Шептун покровный» или «Иван Путник». Святого считали покровителем путешественников. Поэтому перед дальней дорогой ему молились о благополучном пути и безопасном возвращении. Считалось, что перекрёстки и дороги — места, где путника могут подстерегать опасности и нечистая сила, а молитва Иоанну Богослову обеспечивала небесную защиту.
Праздник отмечали спокойно, в кругу семьи. Утро начиналось с посещения храма и молитвы, а день проходил в мирной, доброжелательной обстановке. Женщины пекли пироги и угощали ими прохожих — особенно странников и нищих. Отказать в хлебе считалось большим грехом. Если в деревне не было путников, выпечку отдавали птицам — в знак благодарности природе и Богу.
Особое место занимали смотрины — встречи родителей жениха и невесты. Гостеприимство семьи девушки считалось добрым знаком, а отказ символически выражался вручением украшенной тыквы.
Что нельзя делать на Ивана Богослова 9 октябряНародная традиция строго запрещала всё, что могло нарушить внутренний мир человека. На Ивана Богослова нельзя было ругаться, спорить и допускать брань — считалось, что злые слова в этот день особенно разрушительны.
Также запрещалось:
- употреблять алкоголь и переедать — это считалось проявлением неуважения к святому;
- отказывать в милостыне и помощи нуждающимся;
- надевать чужую обувь — можно «примерить» чужую судьбу и беды;
- брать в руки острые предметы — суеверие связывало это с риском травм и ссор;
- выполнять тяжёлую физическую работу после обеда;
- есть чеснок и лук — по поверью, они привлекают дурные сны;
- устраивать свадьбы и шумные праздники — брак, заключённый в этот день, считался недолговечным.
Народные приметы на 9 октябряПо погоде на Иоанна Богослова судили о наступающей зиме:
- первый снег в этот день — зима наступит через 40 дней;
- розовое небо вечером — к тёплой погоде;
- ветер после затишья — к дождю или снегу;
- белые облака на закате — к ненастью;
- дождь со снегом одновременно — январь будет тёплым;
- мыши прячут траву — к суровой зиме;
- яркие звёзды ночью — к потеплению, тусклые — к снегопаду.