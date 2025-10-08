Раскрыта цена самой дешевой квартиры в России

08 октября 2025, 08:34

ТАСС: Самую дешевую квартиру в России продают за 450 тысяч рублей

Фото: iStock/architectphd

Аналитики рынка недвижимости сообщили, что самая дешевая квартира в России стоит 450 тысяч рублей, пишет ТАСС.