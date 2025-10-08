Раскрыта цена самой дешевой квартиры в России
Аналитики рынка недвижимости сообщили, что самая дешевая квартира в России стоит 450 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Это предложение доступно в городе Харабали, расположенном в Астраханской области. Однокомнатная квартира площадью 21 квадратный метр находится в пятиэтажном доме, построенном в 1982 году. Жилье требует ремонта, но внутри есть балкон и отдельная кухня на 4 квадратных метра. Владелец готов обсудить цену.
В Архангельской области в городе Коряжма можно приобрести «однушку» за 500 тысяч рублей. Площадь квартиры составляет 19 квадратных метров, а дом построен в 1966 году.
В Краснодаре с бюджетом в 630 тысяч рублей доступна студия без отделки. Эта квартира площадью 17,5 квадратных метров находится в Музыкальном микрорайоне. Владелец торопится с продажей. Среди преимуществ — закрытая территория и благоустроенный двор.
Также за 690 тысяч рублей можно купить двухкомнатную квартиру в поселке Каспий, Астраханская область. Площадь этого жилья составляет 52 квадратных метра, а отопление газовое. Новые владельцы смогут наслаждаться живописными видами рядом с дельтой Волги и Астраханским заповедником.
