Психолог рассказала, как высыпаться и не вставать утром разбитым

08 октября 2025, 12:13

Психолог Кардиакос: утреннее пробуждение зависит от настроя засыпания

Фото: iStock/megaflopp

Почему один человек легко вскакивает с первыми лучами солнца, а другой до обеда чувствует себя разбитым? Можно ли перестроить свои «внутренние часы» и начать высыпаться?





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что ключ к пониманию нашего сна — в индивидуальных особенностях работы гормонов. У некоторых людей мелатонин (гормон сна) разрушается намного быстрее.





«У людей, которые утром долго ходят разбитые, еще не подсобрался тот самый режим активации. У них дольше выводится мелатонин», — отметила она.

«Если вы хотите высыпаться, то помните, что важно не только количество часов, но и настрой, с которым вы засыпаете. Особенно если у вас долго синтезируется мелатонин, то вам нужно максимально рано убирать гаджеты и заканчивать дела. Чтобы организм успел переключиться с симпатической системы на парасимпатическую», — посоветовала Кардиакос.

Не переедать на ночь. Пища должна успеть перевариться.

Проветривать комнату. В душном помещении сон всегда хуже.

Следить за удобством постели.

«Позднее пробуждение — это следствие позднего засыпания и ценности этого позднего засыпания. Часто причина ночного бодрствования — не физиология, а психология. Вечер становится единственным временем для себя, уединения и любимых дел», — отметила психолог.