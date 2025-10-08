Психолог рассказала, как высыпаться и не вставать утром разбитым
Психолог Кардиакос: утреннее пробуждение зависит от настроя засыпания
Почему один человек легко вскакивает с первыми лучами солнца, а другой до обеда чувствует себя разбитым? Можно ли перестроить свои «внутренние часы» и начать высыпаться?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что ключ к пониманию нашего сна — в индивидуальных особенностях работы гормонов. У некоторых людей мелатонин (гормон сна) разрушается намного быстрее.
«У людей, которые утром долго ходят разбитые, еще не подсобрался тот самый режим активации. У них дольше выводится мелатонин», — отметила она.
По словам эксперта, общие советы по гигиене сна не работают, и в этом вопросе важен комплексный подход, учитывающий индивидуальную физиологию и психологию.
«Если вы хотите высыпаться, то помните, что важно не только количество часов, но и настрой, с которым вы засыпаете. Особенно если у вас долго синтезируется мелатонин, то вам нужно максимально рано убирать гаджеты и заканчивать дела. Чтобы организм успел переключиться с симпатической системы на парасимпатическую», — посоветовала Кардиакос.
Она выделила несколько универсальных правил, которые работают для всех хронотипов:
- Не переедать на ночь. Пища должна успеть перевариться.
- Проветривать комнату. В душном помещении сон всегда хуже.
- Следить за удобством постели.
«Позднее пробуждение — это следствие позднего засыпания и ценности этого позднего засыпания. Часто причина ночного бодрствования — не физиология, а психология. Вечер становится единственным временем для себя, уединения и любимых дел», — отметила психолог.
В заключении она подчеркнула, что для легкого пробуждения нужно найти личную глубокую ценность в этом, а не просто копировать чужой режим.