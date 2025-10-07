Достижения.рф

В МВД россиянам указали на одну деталь при сбросе смартфона до заводских настроек

МВД: возврат к заводским настройкам не полностью очищает память устройства
Фото: istockphoto/YakobchukOlena

МВД предупредило россиян о распространённом заблуждении при сбросе смартфона до заводских настроек. Об этом говорится в телеграм-канале «Вестник Киберполиции России».



С помощью специальных программ злоумышленники могут восстановить фрагменты документов с важной информацией, журналы звонков, SMS, данные о съёмке фото и видео. Также возможно получение истории браузера, паролей, кешированных сообщений в мессенджерах и геоданных.

«Распространенное заблуждение, что сброс к заводским настройкам полностью очищает память устройства (а многие не делают даже этого), создает значительные риски для конфиденциальности», — говорится в материале.

Если мошенник получит доступ к самому смартфону, он сможет заходить в аккаунты и извлекать из них данные без ввода пароля.
