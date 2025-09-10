День Иоанна Предтечи 11 сентября: почему в этот день нельзя жениться и как защитить дом от болезней, народные приметы
11 сентября 2025 года православные отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из самых почитаемых праздников Русской церкви. Этот день всегда сопровождается строгим постом и особым молитвенным настроем. В народе дата известна как Иван Постный, с ней связаны десятки примет, запретов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. о том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
О каком событии вспоминают 11 сентябряСобытия, к которым восходит праздник, описаны в Евангелиях от Матфея и Марка.Иоанн Предтеча жил в Галилее во времена царя Ирода Антипы. Царь нарушил закон Божий, женившись на супруге своего брата — Иродиаде. С ними жила дочь Иродиады — Саломея, известная своей красотой и танцами.
Иоанн открыто осуждал царя за греховную связь, за что Иродиада затаила на него злобу. Она решила использовать свою дочь, чтобы добиться казни пророка. На пиру Ирод попросил Саломею исполнить танец. В ответ девушка потребовала награду — голову Иоанна Крестителя. Царь, хотя и не хотел, но вынужден был выполнить обещание: Предтечу обезглавили в темнице, а голову на блюде преподнесли Саломее.
По преданию, вскоре Саломея трагически погибла — лёд отсёк ей голову, когда она провалилась в реку. Ирод и Иродиада же были поглощены землёй и провалились в преисподнюю.
Молитвы Иоанну Предтече: о чём просят святогоК Иоанну Крестителю обращаются те, кто сбился с духовного пути или оказался перед трудным выбором. Его просят о помощи в укреплении семейных отношений, в воспитании детей, а также в избавлении от головной боли и различных зависимостей.
В православных храмах 11 сентября проходят праздничные богослужения и литургии. Этот день имеет строгий пост — в народе он известен как Иоанн Постный. Верующие посвящают время молитве и духовному очищению.
Что можно делать 11 сентябряНа Руси этот день был временем хозяйственных забот. Крестьяне собирали коренья и начинали убирать репу — один из главных зимних овощей. Ее тушили, варили, сушили, ели сырой и готовили похлёбки.
Хозяйки собирали лекарственные травы — зверобой, полынь, мяту, связывали в пучки и окуривали избы, чтобы защитить дом от болезней. Часть трав клали за иконы как оберег на целый год. Заготовленные растения сушили на чердаках и в сенях, а зимой из них готовили отвары и чаи.
Кроме того, 11 сентября крестьяне проверяли семена: лучшие откладывали на будущий посев, остальные отдавали скоту.
Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна ПредтечиС днём памяти связывали множество запретов:
- верили, что в это время особенно активна нечистая сила, поэтому ведьмам и колдунам нельзя было отказывать в еде или мелких вещах;
- женщинам не рекомендовалось заниматься рукоделием — укол иглой считался дурным знаком;
- красный цвет в одежде и пище считался неблагоприятным;
- шумные застолья и свадьбы были под строгим запретом, так как предвещали несчастливую семейную жизнь;
- в этот день нельзя было отказывать в милостыни или помощи.
Народные приметы на Ивана ПостногоС этим днём связано множество погодных и бытовых примет:
- если кот ведёт себя беспокойно и прячется в доме — будет ненастье;
- густой утренний туман сулит тёплую и затяжную осень;
- найти подберёзовик — к скорой удаче в делах;
- услышать стук дятла в лесу — к переменам в семье;
- гроза предвещает холодную и долгую осень;
- влажная на ощупь трава без росы — к частым дождям.