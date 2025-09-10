День Иоанна Предтечи 11 сентября: почему в этот день нельзя жениться и как защитить дом от болезней, народные приметы

10 сентября 2025, 17:35

Фото: istockphoto / Vladislav Zolotov

11 сентября 2025 года православные отметят Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из самых почитаемых праздников Русской церкви. Этот день всегда сопровождается строгим постом и особым молитвенным настроем. В народе дата известна как Иван Постный, с ней связаны десятки примет, запретов и традиций, которые передавались из поколения в поколение. о том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание О каком событии вспоминают 11 сентября Молитвы Иоанну Предтече: о чём просят святого Что можно делать 11 сентября Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи Народные приметы на Ивана Постного

О каком событии вспоминают 11 сентября

Молитвы Иоанну Предтече: о чём просят святого

Что можно делать 11 сентября

Что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи

верили, что в это время особенно активна нечистая сила, поэтому ведьмам и колдунам нельзя было отказывать в еде или мелких вещах;

женщинам не рекомендовалось заниматься рукоделием — укол иглой считался дурным знаком;

красный цвет в одежде и пище считался неблагоприятным;

шумные застолья и свадьбы были под строгим запретом, так как предвещали несчастливую семейную жизнь;

в этот день нельзя было отказывать в милостыни или помощи.

Народные приметы на Ивана Постного