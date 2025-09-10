Достижения.рф

Автопроизводитель Aston Martin представил детскую коляску за 174 тысячи рублей

Фото: astonmartin.com

Британский автопроизводитель Aston Martin представил детскую коляску стоимостью от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Информация об этом появилась на официальном сайте компании.



Как оказалось, коляска выпущена в коллаборации с брендом детских товаров Egg. Начало продаж запланировано на четвертый квартал этого года.

Стоимость коляски с фирменной обивкой, кожей и колесами со значком Aston Martin будет начинаться от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Предзаказ можно сделать в избранных розничных магазинах по всему миру и на сайте eggstroller.com.

Иван Мусатов

