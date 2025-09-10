Автопроизводитель Aston Martin представил детскую коляску за 174 тысячи рублей
Британский автопроизводитель Aston Martin представил детскую коляску стоимостью от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
Как оказалось, коляска выпущена в коллаборации с брендом детских товаров Egg. Начало продаж запланировано на четвертый квартал этого года.
Стоимость коляски с фирменной обивкой, кожей и колесами со значком Aston Martin будет начинаться от 2,5 тысячи фунтов стерлингов (174 тысячи рублей). Предзаказ можно сделать в избранных розничных магазинах по всему миру и на сайте eggstroller.com.
Читайте также: