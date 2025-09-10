В Госдуме отреагировали на информацию о возможной блокировке Zoom в России

10 сентября 2025, 14:52

Депутат Матвейчев: В ГД не обсуждали возможность блокировки Zoom в РФ

Фото: iStock/Valeriy_G

В Госдуме не обсуждали возможность блокировки американской платформы для видеоконференций Zoom. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.





Ранее генеральный директор платформы для видеосвязи TeleBoss Илья Мамуткин заявил «Газете.Ru», что в России в ближайшее время могут заблокировать Zoom.





«Российский рынок сервисов для видеосвязи сегодня находится в точке перелома: рынок не только обсуждает, но и уже готовится к блокировке оставшихся иностранных платформ — и не только Google Meet, в работе которого уже было зафиксировано несколько крупных сбоев в России, но и Zoom», — отметил Мамуткин.

«Я вообще в этом не вижу никакого смысла. Такой вопрос в комитете (Госдумы по информационной политике. — ред.) не обсуждался», — отметил Матвейчев.