В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
На проспекте Академика Сахарова в Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в МАХ.
По его словам, данный проект — крупнейшая за последние годы реконструкция трамвайной инфраструктуры города. Собянин отметил, что многие жители ждали этого: проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой раньше были среди немногих магистральных улиц без городского транспорта.
Новый маршрут № 90 от Сокольников до Павелецкого вокзала связал 20 рельсовых пунктов — четыре центральных железнодорожных вокзала и 16 станций метро и МЦД. Это дало около 300 тысячам жителей более удобные варианты поездок и, по словам мэра, связало между собой разные части города. Проект он назвал стартовым этапом создания Московских трамвайных диаметров.
На линию выйдут порядка 20 трамваев «Львенок‑Москва» с автономным ходом, интервал движения — примерно 5 минут. По проспекту Академика Сахарова они будут преодолевать около двух километров без подключения к контактной сети — энергия накапливается на других участках маршрута.
Ранее, в начале сентября, Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами на маршруте № 10 (метро «Щукинская» — улица Кулакова). Мэр добавил, что до конца года планируется ввести ещё три беспилотных трамвая, а к 2026 году их число достигнет 15.
Читайте также: