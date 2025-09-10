10 сентября 2025, 16:31

Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

На проспекте Академика Сахарова в Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в МАХ.