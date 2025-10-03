03 октября 2025, 15:56

Фото: istockphoto / Smileus

4 октября в народном календаре отмечается праздник Кондрата и Ипата. В этот день заканчивались основные полевые работы, начиналась молотьба зерна и шла подготовка к зиме. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Кондрата и Ипата 4 октября Традиции 4 октября: как отмечали Кондрата и Ипата Что нельзя делать 4 октября на День Кондрата и Ипата Что можно делать в праздник Кондрата и Ипата 4 октября Народные приметы 4 октября

История праздника Кондрата и Ипата 4 октября

Традиции 4 октября: как отмечали Кондрата и Ипата

Что нельзя делать 4 октября на День Кондрата и Ипата

лень и безделье. Запрещалось отдыхать и предаваться праздникам. Нужно было обязательно заняться физическим трудом: убрать двор, нарубить дров, починить хозяйственные постройки;

ссоры и ругань. Нельзя было повышать голос на близких или спорить с коллегами — это сулило долгие конфликты и проблемы в карьере;

отказ в помощи. Традиция предписывала помогать каждому, кто обратился с просьбой. Отказ считался предвестником будущей беды;

откладывание денег «на черный день». Считалось, что это накликает несчастья;

походы в лес в одиночку. Это могло привести к пропаже;

грязная посуда на столе. Оставленная утварь символизировала будущие ссоры в семье.

Что можно делать в праздник Кондрата и Ипата 4 октября

работы в огороде и саду;

уборка дома и хозяйственных построек;

приготовление пищи для семьи;

помощь соседям и близким.

Народные приметы 4 октября