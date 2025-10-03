День Кондрата и Ипата 4 октября: как не навлечь на себя беду и избежать ссор с близкими, народные приметы
4 октября в народном календаре отмечается праздник Кондрата и Ипата. В этот день заканчивались основные полевые работы, начиналась молотьба зерна и шла подготовка к зиме. О том, что можно и нельзя делать в торжество, расскажет «Радио 1».
История праздника Кондрата и Ипата 4 октябряДень Кондрата и Ипата приурочен к памяти святых апостола от 70-ти Кондрата и мученика Ипатия. Кондрат жил в I веке, занимал пост епископа в Афинах и активно распространял христианское учение. Благодаря его проповедям многие язычники приняли христианство, однако это вызвало недовольство сторонников старых верований. Святого заключили в темницу, где он скончался от голода.
Ипатий же известен как автор апологии — защитительной речи, которую он представил римскому императору Адриану в 126 году. Впечатлившись его словами, правитель издал указ, запрещающий судить человека без улик. Также Ипатий отстаивал иконопочитание перед императором Львом Исаврянином. За это он подвергся пыткам и мученической смерти.
Традиции 4 октября: как отмечали Кондрата и ИпатаНа Руси считалось, что 4 октября нельзя предаваться праздности. В этот день старались посвятить себя труду — уборке, хозяйственным делам или сельскохозяйственным работам. Особое значение имело внесение удобрений в землю, что символизировало плодородие и богатство.
Главное событие дня — начало молотьбы зерна. По традиции, вечером в овинах (специальных хозяйственных постройках) разводили огонь в земляных ямах. Снопы раскладывали на решетки второго этажа, и тепло от костра высушивало шелуху. Утром работников угощали овсяной кашей, а вечером подавали пироги и домашнее пиво.
Что нельзя делать 4 октября на День Кондрата и ИпатаНаши предки строго соблюдали запреты этого дня. Считалось, что любое нарушение может принести беду:
- лень и безделье. Запрещалось отдыхать и предаваться праздникам. Нужно было обязательно заняться физическим трудом: убрать двор, нарубить дров, починить хозяйственные постройки;
- ссоры и ругань. Нельзя было повышать голос на близких или спорить с коллегами — это сулило долгие конфликты и проблемы в карьере;
- отказ в помощи. Традиция предписывала помогать каждому, кто обратился с просьбой. Отказ считался предвестником будущей беды;
- откладывание денег «на черный день». Считалось, что это накликает несчастья;
- походы в лес в одиночку. Это могло привести к пропаже;
- грязная посуда на столе. Оставленная утварь символизировала будущие ссоры в семье.
Что можно делать в праздник Кондрата и Ипата 4 октября4 октября считалось благоприятным днем для добрых дел и физической активности. Люди верили: если посвятить день труду и помощи другим, то удача и материальное благополучие вернутся втройне. Допустимые занятия:
- работы в огороде и саду;
- уборка дома и хозяйственных построек;
- приготовление пищи для семьи;
- помощь соседям и близким.
Народные приметы 4 октябряЭтот день издавна считался временем наблюдений за природой, по которым определяли, какой будет осень и зима.
- яркая Луна вечером — к затяжной осени;
- розовый и золотистый закат — к теплой погоде на несколько дней;
- дождливое утро — к богатому урожаю в будущем году;
- много паутины — к мягкой и сухой зиме;
- солнечное утро — к теплой зиме;
- густой туман — к урожайному году;
- белая роса утром — к суровым морозам;
- листья березы падают сверху — ранняя зима, снизу — поздняя;
- дуб и рябина долго держат листву — зима будет долгой;
- линька домашней птицы — к скорым морозам;
- птицы летают низко, воробьи прячутся — к дождям;
- листья деревьев поворачиваются нижней стороной вверх — к осадкам;
- кошка свернулась клубком — к ветру или морозу;
- воробьи громко чирикают утром — жди раннего солнца;
- красное небо вечером — ночью усилится ветер.