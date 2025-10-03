Карл III впервые в истории назначил главой Англиканской церкви женщину
Король Великобритании Карл III одобрил назначение Сары Маллалли на пост архиепископа Кентерберийского — главы Англиканской церкви. Об этом сообщает Даунинг-стрит.
Сара Маллалли станет первой женщиной и самым молодым в истории архиепископом Кентерберийским — ей 63 года. В настоящее время она занимает пост епископа Лондона и приступит к новым обязанностям в январе.
Духовный сан Маллалли она получила в 2001 году. Ранее она работала в министерстве здравоохранения, но в 2004 году полностью посвятила себя церковному служению в лондонском районе Саттон. В 2017 году Маллалли стала епископом Лондона, а в 2018 году получила место в Палате лордов как представитель Церкви Англии. За заслуги в области здравоохранения в 2005 году ей был присвоен титул дамы — женский эквивалент рыцарства.
Предыдущий архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби покинул пост в прошлом году после скандала, связанного с обвинениями в бездействии в отношении духовенства, уличенного в насилии над несовершеннолетними.
