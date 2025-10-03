Достижения.рф

Временные ограничения на полеты действуют в аэропорту Уфы

Фото: istockphoto/dongfang zhao

В аэропорту Уфы временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.



По его словам, ограничения ввели в целях обеспечения безопасности полётов. В тот же день аналогичные меры стали действовать в аэропорту Оренбурга.

Ранее похожие ограничения вводили в Сочи и Геленджике, но затем их отменили.

Перед этим сообщалось, что Росавиация потребовала усилить тренировки пилотов в ручном режиме. Летчики изучат особенности управления воздушным судном в режиме Direct Mode на всех этапах полёта. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

