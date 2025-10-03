Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие дни

03 октября 2025, 15:17

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье будет теплая, но не сухая погода

Фото: iStock/Elena Odareeva

Первая неделя октября подходит к концу, однако заморозки в Москве и области немного ослабли. Какой погоды ждать дальше?





Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря на заморозки в предыдущие ночи, сегодня температура оказалась на 3−5 градусов выше нормы.





«Осень пока притормаживает, и, судя по средней температуре, мы сейчас находимся ближе к середине сентября, нежели в начале октября. В ближайшие дни теплая погода сохранится, но сухая уйдет вместе с антициклоном на восток», — пояснил он.

«В субботу еще наслаждаемся теплой, сухой погодой с температурой +15 градусов. Давление, которое зашкаливало в начале недели, постепенно придет в норму. Антициклон уходит, поэтому давление падает. Мы переходим в фазу теплой погоды, почти сентябрьской, но с небольшими дождями», — отметил эксперт.