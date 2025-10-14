День Куприяна и Устиньи 15 октября: как защититься от сглаза и не отпугнуть достаток, народные приметы

14 октября 2025, 15:13

Фото: istockphoto / Smileus

Ежегодно 15 октября православные христиане вспоминают святых мучеников Киприана, Иустину и Феоктиста — трех праведников, пострадавших за веру во Христа. В народном календаре этот день известен как Куприян и Устинья. Святые считаются покровителями от колдовства, злых чар и духовной слепоты. В 2025 году праздник выпадает на среду. О том, ​что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание История праздника Куприяна и Устиньи Народные традиции и обычаи на Куприяна и Устинью Что нельзя делать 15 октября Народные приметы на Куприяна и Устинью

История праздника Куприяна и Устиньи

Народные традиции и обычаи на Куприяна и Устинью

Фото: istockphoto / Akshay Kerlekar

Что нельзя делать 15 октября

заниматься гаданиями, обращаться к колдунам или экстрасенсам;

ссориться и проявлять агрессию — считалось, что так можно привлечь злых духов;

одалживать или занимать деньги, чтобы не «взять» чужую беду;

выносить мусор и воду после заката, чтобы не «смыть» защиту дома;

оставлять зеркала открытыми ночью — в них может заглянуть нечистая сила;

женщинам — стричь волосы и ногти, чтобы не ослабить энергетику;

считать деньги вечером — это, по примете, отпугивает достаток.

Народные приметы на Куприяна и Устинью