День Куприяна и Устиньи 15 октября: как защититься от сглаза и не отпугнуть достаток, народные приметы
Ежегодно 15 октября православные христиане вспоминают святых мучеников Киприана, Иустину и Феоктиста — трех праведников, пострадавших за веру во Христа. В народном календаре этот день известен как Куприян и Устинья. Святые считаются покровителями от колдовства, злых чар и духовной слепоты. В 2025 году праздник выпадает на среду. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
История праздника Куприяна и УстиньиДень памяти святых мучеников напоминает о драматической и вдохновляющей судьбе епископа Киприана, девы Иустины и воина Феоктиста — людей, чья жизнь стала символом веры, духовного преображения и жертвенности. Святые жили в III веке в Антиохии, во времена жестоких гонений на христиан. До обращения в веру Киприан был известным языческим мудрецом и волхвом, достигшим высокой степени мастерства в магических науках. По преданию, он обладал властью над нечистыми духами, а сам князь тьмы обещал ему после смерти знатный титул в аду.
К Киприану часто обращались за помощью — он решал людские беды при содействии темных сил. Однако его жизнь изменилась после встречи с юношей Аглаидом, влюбившимся в христианку по имени Иустина. Девушка дала обет целомудрия и отказала Аглаиду, несмотря на его богатство и настойчивость. Юноша обратился к Киприану с просьбой околдовать Иустину, и волхв трижды пытался воздействовать на нее магией. Но все чары разбивались о силу молитвы, поста и крестного знамения. Поражённый мощью христианской веры, Киприан отрёкся от колдовства, принес покаяние и сжег все свои магические книги.
После крещения он быстро продвинулся по церковной лестнице: стал чтецом, затем диаконом, священником, а вскоре и епископом, известным своей мудростью и праведностью. Иустина же приняла монашеский постриг, возглавила обитель и посвятила жизнь служению Богу. Во время преследований христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина были схвачены, подвергнуты мучительным пыткам, но остались невредимы. Тогда суд приговорил их к казни мечом. На их смерти присутствовал римский воин Феоктист, который, видя стойкость мучеников, открыто заявил о своей вере и был убит вместе с ними. Останки святых позднее были перенесены в Рим, а после падения Антиохии — на Кипр, где хранятся в храме Святых Киприана и Иустины в деревне Менико недалеко от Никосии.
Народные традиции и обычаи на Куприяна и УстиньюВ народной культуре 15 октября издавна считался днем духовной защиты. Люди молились о сохранении дома и семьи от нечисти, порчи и дурных мыслей. Утро начинали с молитвы и посещения храма. Мужчины обращались к святому Куприяну с просьбой о стойкости духа и верности, женщины — к святой Устинье, прося мира, любви и душевного равновесия.
Праздничный день проводили тихо и спокойно — без шумных застолий и веселья. Принято было заниматься домашними делами: женщины приводили в порядок приданое, занимались вышивкой и рукоделием, а мужчины проверяли кровлю, заборы, запас дров и хозяйство перед зимними холодами.
Если погода позволяла, семьи отправлялись в лес за грибами — особенно за лисичками и опятами, считавшимися в этот день «чистыми» и без червей. Грибы заготавливали для засолки и хранения на зиму. Вечером жители деревни собирались в самом просторном доме: женщины занимались рукоделием, мужчины обсуждали хозяйственные дела. День завершался совместной молитвой и спокойными разговорами.
По традиции считалось, что если в этот вечер зажечь свечу перед иконой святых Киприана и Иустины, дом будет защищен от сглаза, порчи и злых духов на целый год.
Что нельзя делать 15 октябряНа Куприяна и Устинью существовал строгий список запретов, нарушение которых считалось опасным. В этот день особенно важно было избегать гаданий и магии. Стоило отказаться от темных практик, так как нечисть в это время наиболее активна.
Также запрещалось:
- заниматься гаданиями, обращаться к колдунам или экстрасенсам;
- ссориться и проявлять агрессию — считалось, что так можно привлечь злых духов;
- одалживать или занимать деньги, чтобы не «взять» чужую беду;
- выносить мусор и воду после заката, чтобы не «смыть» защиту дома;
- оставлять зеркала открытыми ночью — в них может заглянуть нечистая сила;
- женщинам — стричь волосы и ногти, чтобы не ослабить энергетику;
- считать деньги вечером — это, по примете, отпугивает достаток.
Народные приметы на Куприяна и УстиньюВ старину крестьяне внимательно наблюдали за природой в этот день, считая, что погода на 15 октября подсказывает, какой будет зима.
Приметы 15 октября:
- если день холодный — зима придет рано и будет суровой;
- теплая погода — к долгой осени;
- снег на сырой земле — к неурожаю;
- птицы летают низко — к дождю;
- иней на траве — к богатому урожаю в следующем году;
- дым от печи стелется по земле — жди скорого похолодания.