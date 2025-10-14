В Новокузнецке открыли памятник полководцу Михаилу Кутузову
В Новокузнецке в торжественной обстановке открыли памятник знаменитому полководцу Михаилу Кутузову. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.
Известно, что мероприятие посетил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет Российское военно-историческое общество.
По словам Середюка, предок Кутузова руководил в Новосибирске местным острогом.
«Монумент Михаилу Илларионовичу Кутузову станет воплощением нашей исторической памяти. Он будет стоять века и напоминать жителям Новокузнецка и гостям города о силе духа, мужестве и мудрости нашего великого народа!» — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Тем временем на портале «Узнай Москву» появился авторский маршрут по поселку писателей Переделкино. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.
«На портале "Узнай Москву" опубликовали авторский прогулочный маршрут "Переделкино. Место силы, вдохновения и культурной памяти". Он позволяет увидеть легендарный писательский поселок глазами Дмитрия Бака, директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля», — говорится в сообщении.
В маршрут включили шесть мест, в том числе Дом-музей Бориса Пастернака, Дом-музей Чуковского и Дом творчества, который давно притягивает ведущих отечественных литераторов и интеллектуалов.
Москвичи и гости столицы в рамках авторской прогулки смогут прикоснуться к истории отечественной литературы, а также подробнее узнать о жизни и быте великих писателей и поэтов.
Маршрут можно посмотреть на портале и в мобильном приложении «Узнай Москву».