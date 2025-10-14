В Новокузнецке открыли памятник полководцу Михаилу Кутузову

14 октября 2025, 13:11

Фото: iStock/Remains

В Новокузнецке в торжественной обстановке открыли памятник знаменитому полководцу Михаилу Кутузову. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.





Известно, что мероприятие посетил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавляет Российское военно-историческое общество.

По словам Середюка, предок Кутузова руководил в Новосибирске местным острогом.





«Монумент Михаилу Илларионовичу Кутузову станет воплощением нашей исторической памяти. Он будет стоять века и напоминать жителям Новокузнецка и гостям города о силе духа, мужестве и мудрости нашего великого народа!» — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.

