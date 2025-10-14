Экономист усомнился в эффективности создания игорной зоны на Алтае
Идея Минфина по созданию игорной зоны в Республике Алтай вряд ли сможет оправдать инвестиции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В комментарии «Абзацу» эксперт отметил, что подобные проекты в России не показывают высокой рентабельности и не привлекают массового туриста.
Он напомнил, что даже самая успешная российская игорная зона — в Сочи — работает в первую очередь за счёт уже существующего туристического спроса и развитой инфраструктуры, включая культурно-развлекательные мероприятия. В остальных случаях такие зоны не функционируют как самостоятельные точки притяжения.
«Это попытка привлечь деньги в отстающий регион. Но прежде чем проект начнёт окупаться, туда нужно будет вложить немалые средства. Представить массовый поток людей именно ради игорной зоны в Алтай — трудно», — пояснил Кульбака.
Среди потенциальных плюсов экономист назвал возможный рост налоговых поступлений и появление рабочих мест, но подчеркнул, что на практике сотрудников, скорее всего, будут завозить из других регионов, а не нанимать на месте.
Ранее Минфин предложил создать новую — шестую — игорную зону в России именно в Республике Алтай. Ведомство считает, что это поможет увеличить туристический поток в регион. Сейчас игорные зоны официально разрешены в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, Крыму и Калининградской области.