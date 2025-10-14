Экономист усомнился в эффективности создания игорной зоны на Алтае

14 октября 2025, 13:57

Фото: iStock/welcomia

Идея Минфина по созданию игорной зоны в Республике Алтай вряд ли сможет оправдать инвестиции, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В комментарии «Абзацу» эксперт отметил, что подобные проекты в России не показывают высокой рентабельности и не привлекают массового туриста.





Он напомнил, что даже самая успешная российская игорная зона — в Сочи — работает в первую очередь за счёт уже существующего туристического спроса и развитой инфраструктуры, включая культурно-развлекательные мероприятия. В остальных случаях такие зоны не функционируют как самостоятельные точки притяжения.





«Это попытка привлечь деньги в отстающий регион. Но прежде чем проект начнёт окупаться, туда нужно будет вложить немалые средства. Представить массовый поток людей именно ради игорной зоны в Алтай — трудно», — пояснил Кульбака.