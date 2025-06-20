20 июня 2025, 13:33

Фото: Istock/Ville Heikkinen

Летнее солнцестояние — один из самых загадочных и энергетически мощных дней в году. В 2025 году оно выпадает на 21 июня. В этот день солнце достигает своей наивысшей точки, а светлое время суток — максимальной продолжительности. С древних времен этому событию придавали особое значение, связывая с ним множество традиций, обрядов и запретов. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое летнее солнцестояние и когда оно в 2025 году? Летнее солнцестояние в народной культуре Что можно делать 21 июня 2025 года? Что нельзя делать на летнее солнцестояние 21 июня — День памяти Феодора Стратилата: история и традиции Традиции дня Народные приметы

Что такое летнее солнцестояние и когда оно в 2025 году?

Летнее солнцестояние в народной культуре

Очищение огнем и водой — прыжки через костер и купание в реках.

Сбор целебных трав — считалось, что в этот день растения обладают особой силой.

Гадания и обряды на любовь — например, плетение венков и их пускание по воде.

Защита от злых духов — разжигали костры, чтобы отогнать нечисть.

Фото: Istock/Maryana Serdynska



Что можно делать 21 июня 2025 года?

Встречать рассвет — это заряжает энергией и привлекает удачу. Загадывать желания — в момент солнцестояния они имеют особую силу. Проводить очищающие ритуалы — умываться росой, прыгать через костер. Собирать травы — зверобой, ромашка, полынь, собранные в этот день, обладают сильными целебными свойствами. Украшать дом цветами и зеленью — это привлекает благополучие. Проводить время на природе — заряжаться энергией солнца.

Что нельзя делать на летнее солнцестояние

Ссориться, злиться, завидовать — негатив может вернуться бумерангом. Игнорировать природу — лучше не сидеть в четырех стенах. Отказывать в помощи — добрые дела в этот день приумножаются. Оставлять долги и незавершенные дела — солнцестояние символизирует пик, после которого энергия идет на спад. Употреблять алкоголь в избытке — лучше сохранять ясность сознания.

21 июня — День памяти Феодора Стратилата: история и традиции

Традиции дня

Молитвы о защите — Феодора просят о помощи в опасных ситуациях, особенно военные и путешественники.

Освящение воды — в некоторых регионах в этот день освящают источники.

Запрет на тяжелую работу — считалось, что лучше посвятить день молитве и добрым делам.

Народные приметы