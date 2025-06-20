День летнего солнцестояния 2025: что можно и нельзя делать 21 июня, народные приметы
Летнее солнцестояние — один из самых загадочных и энергетически мощных дней в году. В 2025 году оно выпадает на 21 июня. В этот день солнце достигает своей наивысшей точки, а светлое время суток — максимальной продолжительности. С древних времен этому событию придавали особое значение, связывая с ним множество традиций, обрядов и запретов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Что такое летнее солнцестояние и когда оно в 2025 году?Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, когда Солнце поднимается в зените на самую высокую точку над горизонтом. В 2025 году оно произойдет 21 июня в 05:42 по московскому времени. Этот день считается началом астрономического лета в Северном полушарии. После солнцестояния световой день постепенно уменьшается, а ночи становятся длиннее.
Летнее солнцестояние в народной культуреУ славян этот день назывался Иван Купала (хотя по новому стилю праздник отмечают 7 июля). С ним связано множество традиций:
- Очищение огнем и водой — прыжки через костер и купание в реках.
- Сбор целебных трав — считалось, что в этот день растения обладают особой силой.
- Гадания и обряды на любовь — например, плетение венков и их пускание по воде.
- Защита от злых духов — разжигали костры, чтобы отогнать нечисть.
Что можно делать 21 июня 2025 года?
- Встречать рассвет — это заряжает энергией и привлекает удачу.
- Загадывать желания — в момент солнцестояния они имеют особую силу.
- Проводить очищающие ритуалы — умываться росой, прыгать через костер.
- Собирать травы — зверобой, ромашка, полынь, собранные в этот день, обладают сильными целебными свойствами.
- Украшать дом цветами и зеленью — это привлекает благополучие.
- Проводить время на природе — заряжаться энергией солнца.
Что нельзя делать на летнее солнцестояние
- Ссориться, злиться, завидовать — негатив может вернуться бумерангом.
- Игнорировать природу — лучше не сидеть в четырех стенах.
- Отказывать в помощи — добрые дела в этот день приумножаются.
- Оставлять долги и незавершенные дела — солнцестояние символизирует пик, после которого энергия идет на спад.
- Употреблять алкоголь в избытке — лучше сохранять ясность сознания.
21 июня — День памяти Феодора Стратилата: история и традиции21 июня православная церковь чтит память великомученика Феодора Стратилата — христианского святого, жившего в III–IV веках. Феодор был военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Он открыто исповедовал христианство, за что был подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от веры. По преданию, перед казнью он молился, и его душа была вознесена ангелами.
Традиции дня
- Молитвы о защите — Феодора просят о помощи в опасных ситуациях, особенно военные и путешественники.
- Освящение воды — в некоторых регионах в этот день освящают источники.
- Запрет на тяжелую работу — считалось, что лучше посвятить день молитве и добрым делам.
Народные приметы
- Если на Феодора тепло и ясно — лето будет урожайным.
- Гроза в этот день — к ненастному сенокосу.