Глава Минтруда рассказал о росте МРОТ в 2026 году

20 июня 2025, 11:29

Глава Минтруда Котяков: в 2026 году МРОТ в России превысит 27 тыс. рублей

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит свыше 27 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.