Глава Минтруда рассказал о росте МРОТ в 2026 году
Глава Минтруда Котяков: в 2026 году МРОТ в России превысит 27 тыс. рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году составит свыше 27 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
Министр отметил, что соответствующая сумма вытекает из текущей динамики роста зарплат. По словам Котякова, повышение МРОТ затронет около 4,6 млн человек.
На данный момент специалисты активно готовят проектные документы. В РФ МРОТ с 1 января этого года вырос почти на 17% и составил 22 440 рублей.
Ранее депутат Бессараб рассказала, как повышение МРОТ повлияет на заработную плату. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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