Федотов день 20 июня: почему нельзя носить серебро и давать в долг, народные приметы

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20 июня православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, принявшего смерть за веру при императоре Диоклетиане. В народе праздник прозвали Федот Урожайник или Федот Страж. Подробнее о святом, народных обычаях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».



Житие Феодота Анкирского

Феодот жил в III веке в Анкире (Малая Азия), содержал гостиницу и помогал христианам, скрывавшимся от гонений. Его дом стал убежищем для верующих, местом молитв и чудесных исцелений. Святой вел благочестивую жизнь, строго постился, обращал язычников в веру и поддерживал кающихся грешников. Однажды он похоронил семь мучениц-христианок, казненных за отказ отречься от Христа. За это Феодота схватили, подвергли пыткам, но он не предал веру. В 303–304 годах его казнили.

По легенде, буря помешала сжечь его тело — оно было чудесно перенесено в селение Малос и погребено священником Фронтоном. Позже здесь возвели храм в честь святого.

Традиции и приметы на Федотов день

В народе 20 июня считалось важной датой. Святого Феодота почитали как защитника от нечисти и покровителя урожая. Верили, что он оберегает поля, водоемы и людей от бед. Особенно опасались русалок — считалось, что Федот лишает их силы у воды. Главной заботой крестьян был урожай. Погода в этот день предсказывала, какой будет рожь:
  • Теплое утро с росой — к богатому урожаю.
  • Дождь и пасмурно — к скудным хлебам.
  • Нет росы — к затяжным дождям.
Другие приметы:
  • Низкий дым — к сырости.
  • Гром гремит долго — к продолжительным осадкам.
  • Гром без молний — к ненастной погоде.
  • Пауки активно плетут паутину — к ясному дню.
  • Птицы сбиваются в стаи на крыше — к ливню.
  • Воробьи купаются в пыли — к беде или неурожаю.
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Что нельзя делать 20 июня

  • Признаваться в любви или свататься — чувства могут остаться безответными.
  • Бездельничать и сидеть дома — это нарушает связь с природой. Лучше работать в поле или гулять.
  • Ругаться и жаловаться — это привлекает болезни и раздоры.
  • Носить серебро (особенно женщинам) — металл «забирает» силы.
  • Давать или брать в долг — к финансовым потерям.

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Анастасия Хохлова

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