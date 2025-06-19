19 июня 2025, 10:47

Фото: iStock / Nicholas Smith

20 июня православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, принявшего смерть за веру при императоре Диоклетиане. В народе праздник прозвали Федот Урожайник или Федот Страж. Подробнее о святом, народных обычаях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».





Содержание Житие Феодота Анкирского Традиции и приметы на Федотов день Что нельзя делать 20 июня

Житие Феодота Анкирского

Традиции и приметы на Федотов день

Теплое утро с росой — к богатому урожаю.

Дождь и пасмурно — к скудным хлебам.

Нет росы — к затяжным дождям.

Низкий дым — к сырости.

Гром гремит долго — к продолжительным осадкам.

Гром без молний — к ненастной погоде.

Пауки активно плетут паутину — к ясному дню.

Птицы сбиваются в стаи на крыше — к ливню.

Воробьи купаются в пыли — к беде или неурожаю.

Фото: iStock / HanaHa



Что нельзя делать 20 июня