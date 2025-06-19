Федотов день 20 июня: почему нельзя носить серебро и давать в долг, народные приметы
20 июня православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского, принявшего смерть за веру при императоре Диоклетиане. В народе праздник прозвали Федот Урожайник или Федот Страж. Подробнее о святом, народных обычаях, приметах и запретах дня — в материале «Радио 1».
Житие Феодота АнкирскогоФеодот жил в III веке в Анкире (Малая Азия), содержал гостиницу и помогал христианам, скрывавшимся от гонений. Его дом стал убежищем для верующих, местом молитв и чудесных исцелений. Святой вел благочестивую жизнь, строго постился, обращал язычников в веру и поддерживал кающихся грешников. Однажды он похоронил семь мучениц-христианок, казненных за отказ отречься от Христа. За это Феодота схватили, подвергли пыткам, но он не предал веру. В 303–304 годах его казнили.
По легенде, буря помешала сжечь его тело — оно было чудесно перенесено в селение Малос и погребено священником Фронтоном. Позже здесь возвели храм в честь святого.
Традиции и приметы на Федотов деньВ народе 20 июня считалось важной датой. Святого Феодота почитали как защитника от нечисти и покровителя урожая. Верили, что он оберегает поля, водоемы и людей от бед. Особенно опасались русалок — считалось, что Федот лишает их силы у воды. Главной заботой крестьян был урожай. Погода в этот день предсказывала, какой будет рожь:
- Теплое утро с росой — к богатому урожаю.
- Дождь и пасмурно — к скудным хлебам.
- Нет росы — к затяжным дождям.
- Низкий дым — к сырости.
- Гром гремит долго — к продолжительным осадкам.
- Гром без молний — к ненастной погоде.
- Пауки активно плетут паутину — к ясному дню.
- Птицы сбиваются в стаи на крыше — к ливню.
- Воробьи купаются в пыли — к беде или неурожаю.
Что нельзя делать 20 июня
- Признаваться в любви или свататься — чувства могут остаться безответными.
- Бездельничать и сидеть дома — это нарушает связь с природой. Лучше работать в поле или гулять.
- Ругаться и жаловаться — это привлекает болезни и раздоры.
- Носить серебро (особенно женщинам) — металл «забирает» силы.
- Давать или брать в долг — к финансовым потерям.