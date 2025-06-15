Россиянам назвали сроки перехода на новую модель высшего образования

Фальков: переход на новую модель высшего образования произойдет в 2026-2027 годах
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Переход России на новую модель высшего образования в масштабах всей страны начнется в 2026-2027 годах. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью корреспонденту РИА Новости.



По словам министра, в настоящее время сформировано полное представление о модели. Основная задача – проведение масштабной нормативной работы, включающей внесение изменений в федеральное законодательство и разработку новых подзаконных актов министерством и правительством.

Данные меры реализуются в соответствии с указом президента России о совершенствовании системы высшего образования.

Ранее сообщалось, что проект изменений в законодательство для перехода России на новую модель высшего образования уже полностью подготовлен. Модель получила поддержку профессионального сообщества и работодателей и позитивно воспринимается обществом.

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Мария Моисеева

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