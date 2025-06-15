Россиянам назвали сроки перехода на новую модель высшего образования
Переход России на новую модель высшего образования в масштабах всей страны начнется в 2026-2027 годах. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью корреспонденту РИА Новости.
По словам министра, в настоящее время сформировано полное представление о модели. Основная задача – проведение масштабной нормативной работы, включающей внесение изменений в федеральное законодательство и разработку новых подзаконных актов министерством и правительством.
Данные меры реализуются в соответствии с указом президента России о совершенствовании системы высшего образования.
Ранее сообщалось, что проект изменений в законодательство для перехода России на новую модель высшего образования уже полностью подготовлен. Модель получила поддержку профессионального сообщества и работодателей и позитивно воспринимается обществом.
Читайте также: