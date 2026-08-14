14 августа 2026, 15:32

Фото: iStock/bhofack2

16 августа отмечают День малинового варенья. Это повод открыть бабушкину банку с ароматным десертом, приготовить свежую заготовку или посадить на участке несколько кустов малины. Ягода радует ярким вкусом, содержит витамины и подходит для пирогов, напитков, соусов и домашних масок. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему малиновое варенье любят многие поколения Как вырастить малину на даче Как ухаживать за малиновыми кустами Классическое малиновое варенье на зиму Малиновое варенье-пятиминутка Малина без варки: рецепт перетёртых ягод Как приготовить малиновый джем с лимоном Что приготовить из малины кроме варенья Как отстирать пятно от малины с одежды Как выбрать хорошее малиновое варенье в магазине

Почему малиновое варенье любят многие поколения

Как вырастить малину на даче

Фото: iStock/margouillatphotos

Как ухаживать за малиновыми кустами

Классическое малиновое варенье на зиму

Малиновое варенье-пятиминутка

Малина без варки: рецепт перетёртых ягод

Фото: iStock/Василий Авраменко

Как приготовить малиновый джем с лимоном

Что приготовить из малины кроме варенья

Как отстирать пятно от малины с одежды

Фото: iStock/Irina Khabarova

Как выбрать хорошее малиновое варенье в магазине