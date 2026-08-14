День малинового варенья 16 августа: как получить богатый урожай, сварить лакомство и спасти любимую одежду от пятен?
16 августа отмечают День малинового варенья. Это повод открыть бабушкину банку с ароматным десертом, приготовить свежую заготовку или посадить на участке несколько кустов малины. Ягода радует ярким вкусом, содержит витамины и подходит для пирогов, напитков, соусов и домашних масок. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему малиновое варенье любят многие поколенияМалиновое варенье ассоциируется с летними каникулами, дачей и семейными чаепитиями. Его добавляют в чай, подают к блинам, сырникам и каше. Ягоды дают насыщенный аромат, а густой сироп превращает простой десерт в уютное лакомство. Малина содержит витамин C, клетчатку, органические кислоты и антиоксиданты. При этом варенье остаётся сладким продуктом с высоким содержанием сахара, поэтому стоит соблюдать меру. Несколько ложек к чаю вполне достаточно.
Как вырастить малину на дачеМалина любит солнечные участки, защищённые от сильного ветра. В тени кусты вытягиваются, а плоды становятся менее сладкими и мелкими. Земля должна пропускать влагу и воздух. Тяжёлую глинистую почву стоит улучшить компостом, перегноем и песком. Саженцы высаживают весной или ранней осенью. Между кустами оставляют около 50–70 сантиметров, а между рядами — не менее полутора метров. Такой интервал помогает растениям получать свет и упрощает уход.
После посадки малину поливают и мульчируют. Для мульчи подойдут солома, скошенная трава, опилки или компост. Она удержит влагу, защитит корни от перегрева и сократит количество сорняков. Обычные сорта плодоносят в середине лета. Ремонтантная малина даёт урожай до осенних холодов. Для начинающих садоводов ремонтантные сорта часто удобнее: осенью можно срезать побеги почти под корень и снизить риск зимовки вредителей.
Как ухаживать за малиновыми кустамиМалина нуждается в регулярном поливе, особенно во время цветения и созревания ягод. При нехватке воды плоды теряют сочность. При избытке влаги корни могут загнить, поэтому заливать посадки не стоит. Весной кустам подойдут азотные подкормки, а во время формирования плодов — составы с калием и фосфором. Многие дачники используют древесную золу, компост или готовые удобрения для ягодных культур. Старые, сухие и повреждённые ветки нужно удалять. После сбора урожая у летних сортов вырезают побеги, на которых уже созрели ягоды. Молодую поросль прореживают, иначе малинник быстро превратится в густые заросли.
Классическое малиновое варенье на зимуДля простого рецепта потребуется один килограмм малины и один килограмм сахара. Ягоды перебирают, удаляют плодоножки и листья. Мыть малину лучше очень аккуратно, поскольку нежная мякоть легко мнётся. Если ягоды чистые и собраны на собственном участке, многие хозяйки обходятся без мытья. Малину пересыпают сахаром и оставляют на несколько часов. За это время она выделит сок. Затем кастрюлю ставят на небольшой огонь, доводят содержимое до кипения и варят около пяти минут. Пену снимают ложкой.
После первой варки десерт полностью охлаждают. Затем массу ещё раз кипятят пять минут. Горячее лакомство разливают по чистым сухим банкам и закрывают крышками. Хранят заготовку в прохладном тёмном месте.
Малиновое варенье-пятиминуткаЭтот вариант помогает сохранить яркий вкус и аромат свежих ягод. На один килограмм малины берут 800 граммов сахара. Ингредиенты соединяют в глубокой кастрюле и ждут появления сока. Смесь нагревают на слабом огне, осторожно помешивая деревянной лопаткой. После закипания варенье держат на плите ровно пять минут. Затем его сразу распределяют по стерилизованным банкам. Пятиминутка получается более жидкой, чем густое классическое варенье. Её удобно использовать для пропитки бисквита, начинки для круассанов и дополнения к мороженому.
Малина без варки: рецепт перетёртых ягодПеретёртая малина сохраняет свежий вкус, но требует хранения в холодильнике или морозильной камере. На один килограмм ягод понадобится полтора-два килограмма сахара. Малину измельчают толкушкой или блендером, смешивают с сахаром и оставляют на несколько часов. Кристаллы должны полностью раствориться. После этого массу раскладывают по чистым банкам. Сверху можно насыпать тонкий слой сахара: он создаст дополнительную защиту. Такую заготовку добавляют в чай, йогурт, творог или овсянку. Для детей и людей с чувствительным желудком стоит контролировать количество сладкого продукта.
Как приготовить малиновый джем с лимономДля густого джема понадобится килограмм ягод, 700–800 граммов сахара и сок половины лимона. Лимон добавит лёгкую кислинку и поможет получить плотную текстуру. Малину смешивают с сахаром, доводят до кипения и варят около 20 минут на умеренном огне. Массу периодически помешивают. Лимонный сок вливают за несколько минут до готовности. Горячий джем можно протереть через сито, если хочется убрать мелкие косточки. Его используют для тостов, песочного печенья, пирогов и прослойки тортов.
Что приготовить из малины кроме вареньяСвежие ягоды хорошо сочетаются с творогом, сливками, шоколадом, овсянкой и мятой. Из малины готовят морс, компот, смузи и домашний лимонад. Для простого напитка достаточно размять горсть ягод, добавить воду, немного лимонного сока и мёд или сахар по вкусу.
Малину можно заморозить. Ягоды раскладывают в один слой на доске, отправляют в морозильную камеру, а после замерзания пересыпают в пакет или контейнер. Такой способ помогает сохранить форму плодов. Зимой их добавляют в выпечку и напитки. Ягодный соус подойдёт к чизкейку, панна-котте и запечённой птице. Малину прогревают с сахаром, лимонным соком и щепоткой соли, а затем протирают через сито. Кисло-сладкий вкус удачно оттеняет мясные блюда.
Как отстирать пятно от малины с одеждыМалиновый сок содержит природные красители, поэтому действовать нужно быстро. Сначала загрязнённый участок промывают холодной водой с изнаночной стороны. Горячая вода может закрепить след, поэтому её лучше не использовать.
На белой хлопковой ткани можно попробовать лимонный сок или раствор лимонной кислоты. Средство наносят на пятно на 10–15 минут, затем вещь стирают привычным способом. Перед обработкой важно проверить реакцию ткани на незаметном участке. Для цветной одежды подойдёт кислородный пятновыводитель. Его применяют строго по инструкции на упаковке. Агрессивные отбеливатели с хлором могут испортить цвет и структуру материала. Если пятно уже высохло, вещь замачивают в прохладной воде с небольшим количеством средства для стирки. Затем загрязнение аккуратно обрабатывают хозяйственным мылом и отправляют одежду в машинку. Не стоит сушить вещь, пока след полностью не исчезнет: после сушки убрать его станет сложнее.