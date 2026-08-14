В Кузбассе готовят образовательные учреждения к приему школьников

14 августа 2026, 13:20

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Губернатор Кузбасса Илья Середюк обсудил с министром образования региона Софьей Балакиревой готовность школ к новому учебному году.





По данным «Сiбдепо», 1 сентября 2026 года за парты сядут 296 тысяч школьников. Тем временем уже удалось завершить строительство начальной школы в Междуреченске, а работы в образовательных учреждениях Калтана и поселка Теба находятся в финальной стадии. В новом учебном году свои двери для учеников откроют сразу семь школ, где провели капитальный ремонт.





«Поручил министру взять под личный контроль проверку безопасности всех учебных заведений региона. Мелочей здесь быть не может. К началу нового учебного года должна быть проверена и скорректирована работа входной охраны, системы противопожарной защиты, укрытий, подтверждено наличие аптечек», — отметил Середюк.