Врач Уильямс назвала короткую прогулку способом поддержать мозг и сосуды

14 августа 2026, 14:19

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Врач общей практики Зои Уильямс посоветовала ежедневно уделять десять минут быстрой ходьбе для укрепления здоровья. Такая активность поддерживает работу организма и помогает снизить вероятность ранней смерти примерно на 15 процентов. Об этом сообщает Daily Mirror.