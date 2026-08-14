Врач Уильямс назвала короткую прогулку способом поддержать мозг и сосуды
Врач общей практики Зои Уильямс посоветовала ежедневно уделять десять минут быстрой ходьбе для укрепления здоровья. Такая активность поддерживает работу организма и помогает снизить вероятность ранней смерти примерно на 15 процентов. Об этом сообщает Daily Mirror.
Специалист отметила, что включить движение в распорядок можно без тренировок в спортзале. Например, стоит чаще выбирать лестницу вместо лифта или парковать автомобиль на небольшом расстоянии от дома.
Пользу способна принести и короткая домашняя нагрузка. Уильямс предложила выполнять приседания во время рекламных пауз при просмотре телевизора.
По её подсчётам, за неделю таким способом можно сделать около 550 повторений. Через три месяца регулярных занятий человек сможет увеличить мышечную массу. Привычка положительно влияет на состояние мозга, кровеносных сосудов и суставов.
Правильное питание помогает поддерживать энергию, нормальный вес и работу внутренних органов. Основу рациона могут составлять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, нежирное мясо, рыба, яйца, кисломолочные продукты, орехи и растительные масла. Важно, чтобы питание было разнообразным: организму необходимы белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы. Также стоит пить достаточно воды и не пропускать основные приёмы пищи.
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