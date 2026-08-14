Собчак назвала стремление к «нишевости» массовой проблемой

14 августа 2026, 10:34

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала привычку людей подчеркивать свою исключительность через редкие интересы, музыку, книги и стиль. Об этом она написала в своем Telegram-канале.