Собчак назвала стремление к «нишевости» массовой проблемой
Журналистка Ксения Собчак раскритиковала привычку людей подчеркивать свою исключительность через редкие интересы, музыку, книги и стиль. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, многие стараются выбирать увлечения, о которых мало кто знает, чтобы не выглядеть «обычными». Собчак отметила, что популярность книги, фильма или исполнителя не делает вкус человека хуже.
Журналистка считает, что желание казаться особенным порой заставляет людей отказываться от искренних предпочтений. В результате человек ориентируется не на собственные эмоции, а на впечатление, которое хочет произвести.
Собчак назвала самым редким качеством свободу от размышлений о собственной «нишевости». Она призвала выбирать одежду, музыку и места для отдыха, исходя из личного желания, а не из стремления выделиться.
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