24 ноября 2025, 12:07

Фото: iStock/evgenyatamanenko

«Мама» — это слово, которое находит отклик в сердце каждого из нас. Мы полностью зависим от матерей в детстве, а когда вырастаем, обращаемся к ним за советом. Связь между матерью и ребенком крепка и непоколебима, как любовь, которая их объединяет. Неудивительно, что в разных уголках мира есть особые дни, посвященные матерям. В каждой стране эти праздники отмечают в разные даты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».