Россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Член ОП Машаров: в 2026 году выгоднее брать отпуск в длинные месяцы
Длинные месяцы максимально выгодны в финансовом отношении для того, чтобы уйти в отпуск в 2026 году. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.



Он уточнил, что размер отпускных будет выше в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. Если сотрудник нуждается в большем количестве выходных, то отпуск в январе и мае 2026 года будет особенно выгоден, поскольку эти месяцы включают государственные праздники, подчеркнул Машаров.

Эксперт добавил, что если отпуск приходится на официальные праздники, то его продолжительность увеличивается.

