Россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

23 ноября 2025, 09:06

Член ОП Машаров: в 2026 году выгоднее брать отпуск в длинные месяцы

Фото: iStock/Pla2na

Длинные месяцы максимально выгодны в финансовом отношении для того, чтобы уйти в отпуск в 2026 году. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.