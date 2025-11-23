Россиянам перечислили самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году
Длинные месяцы максимально выгодны в финансовом отношении для того, чтобы уйти в отпуск в 2026 году. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Он уточнил, что размер отпускных будет выше в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре. Если сотрудник нуждается в большем количестве выходных, то отпуск в январе и мае 2026 года будет особенно выгоден, поскольку эти месяцы включают государственные праздники, подчеркнул Машаров.
Эксперт добавил, что если отпуск приходится на официальные праздники, то его продолжительность увеличивается.
