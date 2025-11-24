Россиянам объяснили, какие машины эвакуируют с парковки без согласия хозяина
Автоюрист Славнов: признанные автохламом машины могут эвакуировать без хозяина
Автомобиль, у которого спущенные колеса, отсутствуют стекла и двери, могут признать автохламом и эвакуировать местные власти.
Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью «Татар-информу». Собеседник пояснил, что администрация города может выдать предписание с требованием убрать такой транспорт. В дальнейшем автомобиль подлежит эвакуации.
Однако если водитель просто перестал использовать свою машину и оставил ее в исправном состоянии во дворе, то эвакуировать такой автомобиль нельзя.
