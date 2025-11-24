Достижения.рф

Россиянам объяснили, какие машины эвакуируют с парковки без согласия хозяина

Автоюрист Славнов: признанные автохламом машины могут эвакуировать без хозяина
Фото: istockphoto/Elen11

Автомобиль, у которого спущенные колеса, отсутствуют стекла и двери, могут признать автохламом и эвакуировать местные власти.



Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов в интервью «Татар-информу». Собеседник пояснил, что администрация города может выдать предписание с требованием убрать такой транспорт. В дальнейшем автомобиль подлежит эвакуации.

Однако если водитель просто перестал использовать свою машину и оставил ее в исправном состоянии во дворе, то эвакуировать такой автомобиль нельзя.

Ранее сообщалось, какие марки машин вошли в ТОП по эвакуации во дворах Подмосковья.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0