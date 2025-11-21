Mamba: большинство россиянок считают себя сильнее мужчин

21 ноября 2025, 12:46

Фото: iStock/Miljan Živković

Сервис Mamba провел исследование, из которого следует, что 62% женщин ощущают себя более уверенными, чем их партнеры. Лишь 12% респонденток признали, что сильнее мужчина, а у 26% силы в паре примерно равны.