Mamba: большинство россиянок считают себя сильнее мужчин
Сервис Mamba провел исследование, из которого следует, что 62% женщин ощущают себя более уверенными, чем их партнеры. Лишь 12% респонденток признали, что сильнее мужчина, а у 26% силы в паре примерно равны.
Как сообщает «Лента.ру», женщины отмечают, что слабостью мужчины является уход от решений (72%), привычка перекладывать ответственность (56%) и отсутствие стремления к развитию (54%). Также респондентки указывают на неспособность спокойно общаться, тревожность, зависимое поведение, ревность и недоверие.
При этом 54% считают, что сильная женщина может быть счастлива с менее зрелым партнером при наличии любви и уважения. Однако 33% полагают, что разница в зрелости и ответственности часто вызывает конфликты, а 13% уточняют, что отношения возможны лишь при отсутствии у мужчины комплексов.
