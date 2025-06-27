День молодежи в 2025 году в России: дата, поздравления и традиции праздника

27 июня 2025, 20:34

Фото: iStock/Alessandro Biascioli

День молодежи в России отмечают в последнюю субботу первого летнего месяца. В этом году праздник выпал на 28 июня. О том, как изменились традиции Дня молодежи, кто его отмечает и как оригинально поздравить молодых людей — в материале «Радио 1».





Содержание Когда День молодежи в России в 2025 году Где еще отмечают День молодежи История праздника Традиции Дня молодежи Мероприятия и акции на День молодежи в Подмосковье Как отмечается День молодежи в России Молодежь в России — кто она и до какого возраста Поздравления и подарки

Когда День молодежи в России в 2025 году

Где еще отмечают День молодежи

Китай — 4 мая. Дата связана с историческим «Движением 4 мая» 1919 года.

Индия — 12 января. Праздник связан с днем рождения философа и общественного деятеля Свами Вивекананды.

Япония — второй понедельник января. Это День совершеннолетия (Сэйдзин-но Хи), когда поздравляют молодых людей старше 18 лет.

Турция — 19 мая. Праздник связан с началом национально-освободительного движения под руководством Ататюрка с 1918 по 1923 год.

Южная Африка — 16 июня. Дата посвящена акции протеста, которая известна как восстание в Соуэто 1976 года.

История праздника

Международный юношеский день (Фото: РИА Новости)

Традиции Дня молодежи

Фото: iStock/Ridofranz



Мероприятия и акции на День молодежи в Подмосковье

Как отмечается День молодежи в России

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Молодежь в России — кто она и до какого возраста

Поздравления и подарки