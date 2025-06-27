День молодежи в 2025 году в России: дата, поздравления и традиции праздника
День молодежи в России отмечают в последнюю субботу первого летнего месяца. В этом году праздник выпал на 28 июня. О том, как изменились традиции Дня молодежи, кто его отмечает и как оригинально поздравить молодых людей — в материале «Радио 1».
Когда День молодежи в России в 2025 году
В 2025 году День молодежи отметят в субботу, 28 июня. С 1993–2022 гг. у праздника была фиксированная дата — 27 июня, однако в 2023 году президент РФ Владимир Путин распорядился изменить дату.
Теперь День молодежи в России отмечают в последнюю субботу июня.
Где еще отмечают День молодежи
Дата Международного дня молодежи отличается от российской — он празднуется 12 августа. Впервые его установили в 1999 году.
День молодежи отмечают по всему миру, но в разные даты. Расскажем о некоторых странах:
- Китай — 4 мая. Дата связана с историческим «Движением 4 мая» 1919 года.
- Индия — 12 января. Праздник связан с днем рождения философа и общественного деятеля Свами Вивекананды.
- Япония — второй понедельник января. Это День совершеннолетия (Сэйдзин-но Хи), когда поздравляют молодых людей старше 18 лет.
- Турция — 19 мая. Праздник связан с началом национально-освободительного движения под руководством Ататюрка с 1918 по 1923 год.
- Южная Африка — 16 июня. Дата посвящена акции протеста, которая известна как восстание в Соуэто 1976 года.
История праздника
Первый аналог Дня молодежи появился вскоре после Первой мировой войны. Международный юношеский день ввели на конференции революционной молодежи в Берне в 1915 году. Цель праздника заключалась в борьбе с милитаризмом и войной, однако спустя время торжество стало общереволюционным. В результате еще одной целью праздника оказалось привлечение молодежи к отстаиванию своих прав и социальной справедливости.
В Советском Союзе это был праздник трудовых успехов и международной солидарности молодых людей в строительстве социализма. МЮД отмечали до тех пор, пока не появилась Всемирная федерация демократической молодежи. Дата ее создания — 10 ноября 1945 года — стала неофициальным Всемирным днем молодежи.
Стоит отметить, что в 1958 году в СССР учредили свой праздник — День советской молодежи. 7 февраля Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ «Об установлении Дня советской молодежи». К соответствующему решению власти подтолкнул VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он проходил в Москве в июне 1957 года и показал, что единение молодежи играет важную роль для выполнения общественно-политических задач. Основная цель праздника была идеологической.
Праздник не исчез и после распада Советского Союза. В 1993 году президент России Борис Ельцин переименовал День советской молодежи в День молодежи России и установил новую дату празднования.
Традиции Дня молодежи
В Советском союзе в День молодежи проходили соревнования в различных видах спорта, состязания среди рабочей молодежи на заводах и фабриках, проводились собрания, а тех, кто особо отличился, награждали. После официального этапа начинались танцы.
В современной России акцент сместился на творческие вечера, лекции, мастер-классы и выставки. Также по стране проводятся фестивали с концертами.
Председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в России нет каких-то особых традиций по случаю празднования Дня молодежи. Он заявил, что региональные власти в последние годы начали проводить активности для молодежи, но каждый это делает в собственном формате.
Мероприятия и акции на День молодежи в Подмосковье
Более чем в 65 парках Подмосковья 28 июня проведут общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк», приуроченное ко Дню молодежи. Посетителей ждут спортивные и танцевальные шоу, квесты, занятия по йоге, тренировки по аэробике, выступления музыкальных групп и др.
В Воскресенске в усадьбе Кривякино пройдут мастер-классы по йоге, декоративно-прикладному творчеству, танцам и спортивным играм. Также состоятся открытые соревнования по настольным играм и силовым видам спорта.
В Одинцове на территории парка культуры, спорта и отдыха пройдут встречи с участниками спецоперации и молодыми представителями бизнеса. В этот день все желающие смогут посетить занятия по программированию и мастер-классы по моделированию.
В Центральном парке Лобни в День молодежи состоится квест-игра IQ-забег, шоу иллюзионистов, йога под открытым небом, пленэр и творческие конкурсы.
Как отмечается День молодежи в России
Ежегодно в разных городах РФ в честь Дня молодежи устраивают праздничные мероприятия. Для молодых людей проводят концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные образовательные мероприятия: мастер-классы, тренинги и лекции.
Также в честь праздника часто устраивают всевозможные акции в кино, музеях и театрах. В последние годы большое внимание уделяют социальной составляющей Дня молодежи. В российских городах регулярно проводятся благотворительные мероприятия.
В прошлом году в 35 регионах страны в День молодежи Росмолодежь провела фестиваль под девизом «Объединяя Россию!». В Москве основными площадками фестиваля стали международная выставка-форум «Россия» и парк «Ходынское поле».
Молодежь в России — кто она и до какого возраста
По российскому законодательству, к молодежи относятся девушки и юноши от 14 до 35 лет. До 2020 года, когда в РФ приняли закон «О молодежной политике», молодежью переставали считаться мужчины и женщины, которым исполнился 31 год.
Согласно классификации ООН, к молодежи относятся девушки и юноши от 15–24 лет, а в ВОЗ к этой категории относят людей от 25 до 44 лет.
Поздравления и подарки
Поздравить близких и друзей с Днем молодежи можно креативно, чтобы праздник запомнился и вызвал улыбку. Например, можно записать несколько коротких роликов, в которых можно сказать несколько теплых слов и пожеланий.
Организуйте мини-квест. Заранее спрячьте в доме несколько небольших сюрпризов с записками-подсказками.
Предложите приятелям написать себе письма, где они делятся мечтами и планами. Соберите их и пообещайте отправить через год.
Идеи подарков на День Молодежи:
- Абонементы в спортзал или на танцы
- Билеты на концерты, фестивали или в кино
- Аксессуары с молодёжной символикой
- Электронные устройства
- Настольные игры
- Подарочные сертификаты в кафе или магазины