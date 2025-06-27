Школьников и студентов Подмосковья приглашают на бесплатные IT-курсы
Онлайн-курсы программирования разработали специалисты Московского физико-технического института (МФТИ), их могут бесплатно пройти школьники и студенты в рамках проекта «Код будущего. Искусственный интеллект». Об этом сообщает пресс-служба института.
«На курсы приглашаются школьник 8-11 классов и студенты, получающее среднее профессиональное образование по любому из IT-направлений. Слушатели курса смогут освоить анализ данных на Python и основы машинного обучения», — говорится в сообщении.Обучение проходить в дистанционном формате на образовательной платформе МФТИ. Записаться на курсы или записать туда ребёнка можно через портал «Госуслуги». Там же размещена подробная информация о программах МФТИ.