Мероприятия ко Дню молодёжи в Подмосковье доступны в приложении «Добродел»
Жители Подмосковья могут узнать о мероприятиях ко Дню молодёжи через мобильное приложение «Добродел», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для поиска информации нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», затем «Туризм», ввести в поисковой строке запрос «День молодёжи» и выбрать интересующее мероприятие. В карточке события указаны адрес, дата, время и программа.
Помимо афиши ко Дню молодёжи, в разделе «Туризм» доступны подборки летних фестивалей, маршрутов для прогулок и список популярных глэмпингов Подмосковья.
Приложение «Добродел» доступно для скачивания в App Store, RuStore, AppGallery и Google Play.
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