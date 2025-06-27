Мероприятия ко Дню молодёжи в Подмосковье доступны в приложении «Добродел»

оригинал Фото: istockphoto / Blue Planet Studio

Жители Подмосковья могут узнать о мероприятиях ко Дню молодёжи через мобильное приложение «Добродел», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



Для поиска информации нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», затем «Туризм», ввести в поисковой строке запрос «День молодёжи» и выбрать интересующее мероприятие. В карточке события указаны адрес, дата, время и программа.

Помимо афиши ко Дню молодёжи, в разделе «Туризм» доступны подборки летних фестивалей, маршрутов для прогулок и список популярных глэмпингов Подмосковья.

Приложение «Добродел» доступно для скачивания в App Store, RuStore, AppGallery и Google Play.

Дайана Хусинова

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