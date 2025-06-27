На молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ» в Ногинске приехали более 300 человек
Форум «МЫ — РОССИЯ» проводит в Ногинске министерство информации и молодежной политики Московской области, участниками масштабного мероприятия стали более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В форуме принимают участие ребята со всего Подмосковья, а также из ДНР и ЛНР, Херсонской области и Абхазии», — говорится в сообщении.Как отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, при создании программы форму его организаторы ориентировались на то, что больше интересует молодёжь. Обратная связь с ребятами позволила сделать форум максимально полезным.
«В программу вошло и создание медиаконтента для соцсетей, и навыки публичных выступлений, и организация мероприятий, и предпринимательство. Но самое важное — это обмен опытом, дружеские связи, дух взаимопомощи и товарищества, которыми пропитан форум», — сказала Екатерина Швелидзе.Основная программа форума разбита на четыре блока: социальные медиа., организация мероприятий, самореализация и публичные выступления. Кроме того, каждый день форума завершается «открытым микрофоном», где каждый может представить свой творческий номер или просто поделиться мыслями.