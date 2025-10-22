День народного единства 2025: история и традиции праздника, когда отдыхаем и как отметить
День народного единства — один из самых молодых государственных праздников современной России. Однако события, лежащие в его основе, относятся к XVII веку и играют ключевую роль в истории страны. Почему этот день стал символом сплоченности народа и как пройдут выходные в 2025 году, расскажет «Радио 1».
День народного единства: что за праздник отмечают 4 ноябряНоябрьские праздники часто вызывают путаницу: многие помнят демонстрации и парады 7 ноября — дату, связанную с Октябрьской революцией. Однако после изменений в законодательстве советский праздник утратил статус выходного дня. Вместо него в 2004 году в России был учрежден День народного единства, который отмечается 4 ноября, а уже в 2005 году россияне впервые отметили праздник под новым названием.
Попытки придать этому дню официальный статус предпринимались еще в XVII веке. В 1649 году царь Алексей Михайлович утвердил 22 октября (4 ноября по новому стилю) как День Казанской иконы Божией Матери. Праздник связывали с победой народного ополчения над польскими интервентами в 1612 году — верили, что она произошла благодаря заступничеству Богородицы.
После революции 1917 года празднование прекратилось и было восстановлено лишь спустя несколько столетий.
История Дня народного единства: события 1612 года
Что такое Смутное время
Смутное время — период политического, экономического и социального кризиса, длившийся с конца XVI до начала XVII века. После смерти царя Федора Иоанновича в 1598 году прекратилась династия Рюриковичей. Власть переходила из рук в руки: страной правили Годуновы, Лжедмитрий I, Василий Шуйский, а затем бояре — период, известный как Семибоярщина.
Эти годы сопровождались неурожаем, восстаниями и гражданской войной. Этим воспользовался польский король Сигизмунд III, оккупировав Москву и Смоленск.
Когда завершилось Смутное время
Существуют три версии:
- 1612 год — освобождение Москвы народным ополчением;
- 1613 год — избрание на царство Михаила Романова, начало новой династии;
- 1618 год — заключение перемирия с Польшей.
Что произошло в 1612 году
Ключевым событием стало формирование второго народного ополчения в Нижнем Новгороде под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. После нескольких неудачных попыток именно их войско сумело освободить Москву от интервентов.
4 ноября 1612 года польский гарнизон капитулировал, а ополченцы вошли в Китай-город. Эта дата и легла в основу современного праздника.
Кто такие Минин и Пожарский
Кузьма Минин, земский староста Нижнего Новгорода, призвал народ собрать средства на армию и направил грамоты по всей стране. Руководить войском он предложил князю Дмитрию Пожарскому — опытному воину, пользовавшемуся авторитетом.
Их союз стал примером того, как сплоченность народа способна изменить ход истории.
Казанская икона Божией Матери и ее роль в победеКазанская икона Божией Матери — один из самых почитаемых православных образов. Согласно преданию, икону нашли в 1579 году в Казани на месте пожара, после видения десятилетней девочки Матроны. Икона была чудотворной, с нее делали списки — копии, отличающиеся деталями изображения.
Один из таких списков в 1611 году патриарх Гермоген передал ополчению Минина и Пожарского. Считается, что именно эта святыня вдохновила народ и помогла одержать победу. Поэтому 4 ноября отмечается не только День народного единства, но и день Казанской иконы Божией Матери.
В память об этих событиях на Красной площади в XVII веке был построен Казанский собор, разрушенный в 1936-м и восстановленный в 1990-х.
Эволюция праздника в РоссииВ советский период 4 ноября не отмечали: в начале ноября проходили масштабные парады 7 ноября, посвященные Дню Великой Октябрьской социалистической революции. После распада СССР праздник утратил идеологическое значение, но дата осталась выходным.
В 1995 году 7 ноября временно переименовали в День освобождения Москвы народным ополчением от польских интервентов, а год спустя — в День согласия и примирения. Окончательно 4 ноября стало государственным праздником только в 2004 году, а впервые отмечено — в 2005-м.
Значение Дня народного единства сегодняВ 2025 году, в год защитника Отечества, День народного единства напоминает: величайшие достижения России всегда рождались из сплоченности народа. Эта идея по-прежнему актуальна: гражданское единство — основа стабильности государства и общества. Праздник несет идею национального согласия и взаимного уважения между представителями разных народов и культур России.
Современная Россия объединяет более 190 народов. Праздник 4 ноября подчеркивает важность взаимного уважения, толерантности и осознания общей истории.
4 ноября 2025 года: выходной день и праздничные мероприятияВ 2025 году россиян ждет три выходных дня подряд — с 2 по 4 ноября (воскресенье, понедельник и вторник). Рабочая неделя перед праздником будет шестидневной — с 27 октября по 1 ноября. Выходной с субботы 1 ноября перенесен на понедельник, 3 ноября.
Всего в ноябре 2025 года насчитывается 19 рабочих и 11 выходных дней.
Как отметить День народного единстваПраздничная программа включает официальные торжества, концерты, выставки и исторические реконструкции. В городах России традиционно проходят акции памяти, возложение цветов к памятникам Минину и Пожарскому, а также культурные и образовательные проекты.
Кроме того 4 ноября можно провести и по-домашнему — с семьей, посетив музей, приготовив национальные блюда разных народов России или устроив вечер народных игр.