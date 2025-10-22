22 октября 2025, 17:30

Фото: istockphoto / ValeryBrozhinsky

День народного единства — один из самых молодых государственных праздников современной России. Однако события, лежащие в его основе, относятся к XVII веку и играют ключевую роль в истории страны. Почему этот день стал символом сплоченности народа и как пройдут выходные в 2025 году, расскажет «Радио 1».





Содержание День народного единства: что за праздник отмечают 4 ноября История Дня народного единства: события 1612 года Казанская икона Божией Матери и ее роль в победе Эволюция праздника в России Значение Дня народного единства сегодня 4 ноября 2025 года: выходной день и праздничные мероприятия Как отметить День народного единства

День народного единства: что за праздник отмечают 4 ноября

История Дня народного единства: события 1612 года

Что такое Смутное время

Когда завершилось Смутное время

1612 год — освобождение Москвы народным ополчением;

1613 год — избрание на царство Михаила Романова, начало новой династии;

1618 год — заключение перемирия с Польшей.

Что произошло в 1612 году

Кто такие Минин и Пожарский

Памятник Минину и Пожарскому у собора Василия Блаженного в Москве (Фото: istockphoto / scaliger)



Казанская икона Божией Матери и ее роль в победе

Эволюция праздника в России

Значение Дня народного единства сегодня

4 ноября 2025 года: выходной день и праздничные мероприятия

Фото: istockphoto / Nikolaeva Elena



Как отметить День народного единства