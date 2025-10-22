ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на кофе в 2026 году
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение генеральному директору ООО «Лалибела Кофе» Дмитрию Гущину.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства, причиной стало публичное заявление Гущина о будущем росте цен на кофе. Сообщение директора касалось потенциального повышения цен на 20-25% в 2026 году.
В ФАС считают, что подобные прогнозы могут побудить других участников рынка поднять цены. Кроме того, ведомство опасается, что такие высказывания формируют у потребителей ажиотажный спрос.
Антимонопольная служба напомнила о существующем запрете на согласованные действия между конкурентами. Закон запрещает компаниям договариваться о том, чтобы устанавливать или поддерживать определенные цены на товары.
Читайте также: