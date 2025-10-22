Демограф раскрыл идеальный возрастной разрыв для брака
Демограф Ефремов: жених в России в среднем на два года старше невесты
В России жених в среднем на два года старше невесты. Такую статистику привёл демограф Игорь Ефремов.
Ранее всероссийский опрос показал, что 67% россиян считают разницу в возрасте между партнёрами в 5-10 лет допустимой для брака. При этом треть респондентов назвала оптимальной разницу до пяти лет, а ещё треть — до десяти лет.
«Средний возраст жениха примерно на 1,5-2 года больше, чем невесты. Это средний показатель по стране», — отметил Ефремов в беседе с агентством «Татар-информ».Демограф уточнил, что эти данные учитывают как первые, так и повторные браки.
