Демограф раскрыл идеальный возрастной разрыв для брака

22 октября 2025, 16:00

Демограф Ефремов: жених в России в среднем на два года старше невесты

Фото: Istock/Docinets Vasil

В России жених в среднем на два года старше невесты. Такую статистику привёл демограф Игорь Ефремов.





Ранее всероссийский опрос показал, что 67% россиян считают разницу в возрасте между партнёрами в 5-10 лет допустимой для брака. При этом треть респондентов назвала оптимальной разницу до пяти лет, а ещё треть — до десяти лет.

«Средний возраст жениха примерно на 1,5-2 года больше, чем невесты. Это средний показатель по стране», — отметил Ефремов в беседе с агентством «Татар-информ».