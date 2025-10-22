Диетолог рассказала, как фастфуд влияет на фигуру и здоровье
Редкое употребление фастфуда не повредит фигуре, если соблюдать меру и компенсировать калорийность в другие дни. Об этом заявила врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.
В беседе с Pravda.Ru специалист отметила, что главная опасность фастфуда заключается не только в калорийности, но и в составе продуктов. Регулярное потребление быстро нарушает обмен веществ и снижает способность организма перерабатывать жиры. Даже один обильный прием пищи в заведении быстрого питания способен свести на нет усилия по поддержанию формы.
Белоусова подчеркнула, что особенно критичны частые маленькие порции во второй половине дня, когда калории не успевают расходоваться. Кроме того, риск для здоровья повышается из-за трансжиров, образующихся при многократном нагревании масла, которые увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
По словам Белоусовой, раз в два-три месяца можно позволить себе бургер или картошку фри, особенно если после этого принять ферментные препараты для разгрузки желудка. Эксперт предостерегла родителей от использования фастфуда как «награды» для детей, поскольку это формирует нездоровое отношение к еде.
Читайте также: