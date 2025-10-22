Диетолог рассказала, как фастфуд влияет на фигуру и здоровье

22 октября 2025, 15:36

Диетолог Белоусова: редкое употребление фастфуда не повредит фигуре

Фото: iStock/shironosov

Редкое употребление фастфуда не повредит фигуре, если соблюдать меру и компенсировать калорийность в другие дни. Об этом заявила врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.