02 ноября 2026, 13:17

Фото: iStock/gpointstudio

День народного единства — повод поговорить с детьми об истории страны, взаимопомощи и уважении к другим людям. Младшим школьникам тему помогут понять сказки и творческие задания, а подросткам — исторические документы и дискуссия. Как выбрать подходящие слова и провести интересный классный час? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое День народного единства и почему его отмечают 4 ноября Как объяснить детям смысл Дня народного единства Как рассказать о празднике дошкольникам 5–7 лет День народного единства для учеников 1–4-х классов Как провести классный час для 5–7-х классов Идеи классного часа для 8–11-х классов Сценарий классного часа ко Дню народного единства Чего стоит избегать при разговоре с детьми

Что такое День народного единства и почему его отмечают 4 ноября

Как объяснить детям смысл Дня народного единства

Фото: iStock/Drazen Zigic

Как рассказать о празднике дошкольникам 5–7 лет

День народного единства для учеников 1–4-х классов

Фото: iStock/Jose Ignacio Martin Del Barco

Как провести классный час для 5–7-х классов

Идеи классного часа для 8–11-х классов

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Сценарий классного часа ко Дню народного единства

Чего стоит избегать при разговоре с детьми