Ссора закончилась изрезанным лицом: в Петербурге задержали молодого человека с ножом

02 ноября 2026, 11:44

В Петербурге парень изрезал лицо 22-летней девушке ножом у метро

Фото: Istock / GankaTt

В Санкт-Петербурге возле станции метро произошёл жестокий конфликт между молодым человеком и девушкой. По предварительным данным, 19-летний парень поссорился с 22-летней знакомой, после чего достал нож и нанёс ей удар по лицу. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.