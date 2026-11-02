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Ссора закончилась изрезанным лицом: в Петербурге задержали молодого человека с ножом

В Петербурге парень изрезал лицо 22-летней девушке ножом у метро
Фото: Istock / GankaTt

В Санкт-Петербурге возле станции метро произошёл жестокий конфликт между молодым человеком и девушкой. По предварительным данным, 19-летний парень поссорился с 22-летней знакомой, после чего достал нож и нанёс ей удар по лицу. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Девушка получила тяжёлые травмы. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь следователям предстоит установить все детали произошедшего и причины конфликта.

Софья Метелева

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