Ссора закончилась изрезанным лицом: в Петербурге задержали молодого человека с ножом
В Санкт-Петербурге возле станции метро произошёл жестокий конфликт между молодым человеком и девушкой. По предварительным данным, 19-летний парень поссорился с 22-летней знакомой, после чего достал нож и нанёс ей удар по лицу. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Девушка получила тяжёлые травмы. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали на месте происшествия. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Теперь следователям предстоит установить все детали произошедшего и причины конфликта.
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