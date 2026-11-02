Двухфакторная аутентификация поможет защитить банковский аккаунт: советы специалиста
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал NEWS.ru, как снизить риск кражи денег через банковские приложения. По словам эксперта, один из важных способов защиты — включить двухфакторную аутентификацию.
Этот механизм предполагает, что для входа в аккаунт недостаточно одного пароля: потребуется дополнительное подтверждение, например код, отпечаток пальца или разрешение с другого устройства. Даже если мошенники узнают пароль, им будет сложнее получить доступ к банковскому приложению без второго фактора.
При этом Щербаченко подчеркнул, что такая защита не гарантирует безопасность во всех ситуациях. Если человек сам передаст злоумышленникам личные данные или переведёт им деньги, двухфакторная аутентификация не поможет предотвратить потерю средств. Код из СМС также служит дополнительным уровнем защиты, но его нельзя сообщать посторонним ни при каких обстоятельствах.
Эксперт сравнил двухфакторную аутентификацию с замком на второй двери: даже если первый рубеж защиты преодолён, дополнительное подтверждение может остановить злоумышленника. Поэтому важно не только использовать 2FA, но и сохранять бдительность при любых подозрительных звонках и сообщениях.
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