Двухфакторная аутентификация поможет защитить банковский аккаунт: советы специалиста

02 ноября 2026, 12:14

Эксперт объяснил, как защитить деньги в банковском приложении от мошенников

Фото: Istock / Sitthiphong

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал NEWS.ru, как снизить риск кражи денег через банковские приложения. По словам эксперта, один из важных способов защиты — включить двухфакторную аутентификацию.