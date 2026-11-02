Стоматолог раскрыл главные ошибки в ежедневной гигиене полости рта
Регулярная чистка зубов не всегда позволяет сохранить здоровье полости рта. Неправильная техника, недостаточная продолжительность процедуры и отсутствие ухода за межзубными промежутками могут снижать эффективность ежедневной гигиены и способствовать накоплению налета.
Главный врач, стоматолог-ортопед сети клиник «Стоматологии Коломакиных» Андраник Тухарян в беседе с VSE42.RU отметил, что одной из самых частых проблем является слишком короткая чистка. По его словам, уделяя процедуре всего 30–60 секунд, невозможно качественно обработать все поверхности зубов. Стоматолог рекомендует чистить их не менее двух минут, поскольку каждый зуб имеет пять поверхностей, требующих отдельного внимания.
Еще одна распространенная ошибка связана с неправильными движениями щетки. Многие привыкли интенсивно водить ею из стороны в сторону, однако такая техника может повреждать край десны и способствовать скоплению зубного налета в межзубных промежутках. Вместо этого врач советует отдавать предпочтение движениям, направленным от десны к краю зуба.
«Правильная техника – выметающие движения от десны к режущему краю/жевательной поверхности, а также мягкие круговые движения на жевательных поверхностях», — отметил эксперт.
Не менее важно своевременно менять зубную щетку. По словам Тухаряна, использовать одну и ту же щетку или насадку электрического устройства на протяжении многих месяцев не рекомендуется. Замену следует проводить каждые два-три месяца, а также после перенесенных инфекционных заболеваний. Со временем щетинки деформируются, из-за чего хуже удаляют налет и могут повреждать десны. Кроме того, на поверхности щетки постепенно скапливаются микроорганизмы.
Отдельное внимание стоматолог обратил на условия хранения средств гигиены. После каждого применения щетку необходимо тщательно промывать проточной водой и оставлять в вертикальном положении головкой вверх, чтобы она могла полностью высохнуть. При этом использовать закрытые колпачки для постоянного хранения не рекомендуется. В условиях повышенной влажности микроорганизмы размножаются быстрее, что может способствовать загрязнению щетины.
Еще одна ошибка — игнорирование промежутков между зубами. Обычная щетка, как пояснил специалист, очищает лишь около 60% зубных поверхностей, поэтому одной стандартной чистки недостаточно для полноценного удаления налета. Для ухода за труднодоступными участками необходимо дополнительно использовать зубную нить или специальные межзубные ершики.
Стоматолог подчеркнул, что эффективность домашней гигиены зависит не только от регулярности процедур, но и от соблюдения правильной техники. Даже если человек чистит зубы ежедневно, пренебрежение отдельными этапами ухода может приводить к тому, что налет продолжит накапливаться в труднодоступных местах.