Стоматолог раскрыл главные ошибки в ежедневной гигиене полости рта

02 ноября 2026, 12:20

Стоматолог Тухарян рассказал о главных ошибках при чистке зубов

Фото: iStock/seb_ra

Регулярная чистка зубов не всегда позволяет сохранить здоровье полости рта. Неправильная техника, недостаточная продолжительность процедуры и отсутствие ухода за межзубными промежутками могут снижать эффективность ежедневной гигиены и способствовать накоплению налета.





Главный врач, стоматолог-ортопед сети клиник «Стоматологии Коломакиных» Андраник Тухарян в беседе с VSE42.RU отметил, что одной из самых частых проблем является слишком короткая чистка. По его словам, уделяя процедуре всего 30–60 секунд, невозможно качественно обработать все поверхности зубов. Стоматолог рекомендует чистить их не менее двух минут, поскольку каждый зуб имеет пять поверхностей, требующих отдельного внимания.



Еще одна распространенная ошибка связана с неправильными движениями щетки. Многие привыкли интенсивно водить ею из стороны в сторону, однако такая техника может повреждать край десны и способствовать скоплению зубного налета в межзубных промежутках. Вместо этого врач советует отдавать предпочтение движениям, направленным от десны к краю зуба.





«Правильная техника – выметающие движения от десны к режущему краю/жевательной поверхности, а также мягкие круговые движения на жевательных поверхностях», — отметил эксперт.